Αστέρας Τρίπολης: Με Κουρμπέλη και Δεληγιαννίδη στο ΟΑΚΑ

Ο Αστέρας AKTOR γνωστοποίησε την αποστολή του για την επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Τρίπολης θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, το ΟΑΚΑ, στις 18 Οκτωβρίου και ώρα 17:30. Στα ευχάριστα νέα για τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο συγκαταλέγονται η επιστροφή του αρχηγού Δημήτρη Κουρμπέλη και η πρώτη φετινή συμμετοχή του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη στην αποστολή.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ

Μετά την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, την οποία κατέκτησε κόντρα στον Ατρόμητο, ο Αστέρας AKTOR θα μεταβεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με ανεβασμένη ψυχολογία. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 17:30.

Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προπονήσεων, το τεχνικό επιτελείο, υπό τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.

Η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις για τον Αστέρα AKTOR είναι η κανονική διαθεσιμότητα του αρχηγού των «Κιτρινομπλέ», Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ, όπως αναμενόταν, είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Η μαγνητική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε βγήκε «καθαρή», επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Παρόλο που ακολούθησε ένα συντηρητικό πρόγραμμα προπόνησης τις προηγούμενες ημέρες, το τεχνικό επιτελείο έκρινε ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί και να βοηθήσει την ομάδα του στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης ξανά στην αποστολή

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη στην αποστολή του Αστέρα AKTOR. Ο Έλληνας μπακ συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση μετά από μία περίοδο απουσίας.

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης είχε αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στην περόνη, ένα πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός της προετοιμασίας της ομάδας. Η πλήρης αποκατάστασή του του επιτρέπει πλέον να ενισχύσει τους Αρκάδες στην προσπάθειά τους.

Οι απουσίες λόγω τραυματισμών

Στο ιατρικό δελτίο της ομάδας του Αστέρα AKTOR παραμένουν ορισμένα ονόματα ποδοσφαιριστών που δεν είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα στο ΟΑΚΑ. Αναμενόμενα, εκτός αποστολής βρίσκονται οι τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκε και το όνομα του Μπρούνο Πέρες. Ο ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, γεγονός που τον καθιστά ανέτοιμο να συμμετάσχει στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το τεχνικό επιτελείο θα πρέπει να διαχειριστεί τις απουσίες αυτές, συνθέτοντας την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Η πλήρης αποστολή των Αρκάδων

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR, όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta