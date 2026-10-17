Η Λίβερπουλ νίκησε την Μπρέντφορντ με ανατροπή

Η Λίβερπουλ κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας δύσκολα της Μπρέντφορντ με σκορ 2-1, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Premier League. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια εντυπωσιακή ανατροπή για τους «κόκκινους», οι οποίοι, μολονότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό. Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ καταγράφηκε στο 20ό λεπτό, όταν ο Μπαρκολά επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο όμως πέρασε εκτός εστίας, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη άμυνα. Οχτώ λεπτά αργότερα, στο 28ο λεπτό, ήταν η σειρά της Μπρέντφορντ να απειλήσει, με το σουτ του Τιάγκο να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, αφήνοντας άθικτο το 0-0.

Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση των 45 λεπτών του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι της Μπρέντφορντ κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ. Συγκεκριμένα, ο Λιούις-Πότερ ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, έπειτα από μια οργανωμένη επίθεση και μια σέντρα από τον Τιάγκο, διαμορφώνοντας το 1-0. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, καθώς στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, η Μπρέντφορντ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Γιάρμολουκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, μια εξέλιξη που άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Η ανατροπή στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και άσκησε ασφυκτική πίεση στην άμυνα της Μπρέντφορντ, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Οι προσπάθειες των «κόκκινων» απέδωσαν καρπούς στο 62ο λεπτό, όταν ο Μουνιός πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η φάση ξεκίνησε με μια ωραία πάσα από τον Βιρτς, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση σε 1-1.

Οχτώ λεπτά αργότερα, στο 70ό λεπτό, η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την ανατροπή του σκορ. Ο Ίσακ ήταν ο παίκτης που τελείωσε άψογα τη φάση, εκμεταλλευόμενος μια προσπάθεια του Μπαρκολά, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 1-2 υπέρ της ομάδας του. Η Λίβερπουλ συνέχισε να πιέζει, και μάλιστα, στο 79ο λεπτό, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Μπαρκολά είχε δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι αποβολές που καθόρισαν την αναμέτρηση

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από τις δύο αποβολές παικτών της Μπρέντφορντ, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα. Η πρώτη αποβολή σημειώθηκε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γιάρμολουκ αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Αυτό το γεγονός έδωσε ένα σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα στη Λίβερπουλ, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε στο δεύτερο μέρος.

Η κατάσταση για την Μπρέντφορντ έγινε ακόμα πιο δύσκολη προς το τέλος του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιάνελτ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με αυτή τη νέα αποβολή, η Μπρέντφορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μόλις εννέα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια για ισοφάριση ή ανατροπή από την πλευρά της.

Η σύνθεση της Λίβερπουλ και οι αλλαγές

Για τη Λίβερπουλ, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής Τσιμίκας ξεκίνησε το παιχνίδι από τον πάγκο των αναπληρωματικών. Παρά την εξέλιξη του αγώνα και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ο Τσιμίκας δεν πήρε τελικά χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση αυτή της Premier League.

Η αρχική σύνθεση της Λίβερπουλ περιελάμβανε τους εξής παίκτες: Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, ΜακΆλιστερ, Σομποσζλάι, Μουνιός, Βιρτς, Μπαρκολά και Ίσακ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο προπονητής της Λίβερπουλ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα και να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Συγκεκριμένα, ο Φρίμπονγκ αντικατέστησε τον Αραούχο στο 46ο λεπτό, ενώ αργότερα, στο 52ο λεπτό, ο Ενγκουμόχα μπήκε στη θέση του Φρίμπονγκ λόγω τραυματισμού. Ο Νιονί αντικατέστησε τον Σομποσζλάι στο 32ο λεπτό, επίσης λόγω τραυματισμού. Στο 79ο λεπτό, ο Γκόμεθ πήρε τη θέση του Μουνιός, ενώ ο Κούμας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ίσακ.

Με πληροφορίες από: Athletiko