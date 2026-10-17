Ποδαρικό με νίκη για τον Παναθηναϊκό: Επικράτησε της ΑΕΚ με 3-1 στο Μετς

Με δυναμισμό και ένταση, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην πρεμιέρα της Volley League Γυναικών, επικρατώντας της ΑΕΚ με 3-1 σετ. Οι «πράσινες» έδειξαν την ποιότητα και την εμπειρία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, εξασφαλίζοντας την εντός έδρας πρώτη νίκη της σεζόν στο κλειστό του Μετς.

Η ενέργεια και ο ανταγωνισμός της πρεμιέρας

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ χαρακτηρίστηκε από έντονο δυναμισμό και ενέργεια, με τις δύο ομάδες να εισέρχονται στον αγώνα με ενθουσιασμό. Η πρεμιέρα θύμιζε αγώνα τελικών, με φωνές, παλαμάκια και μεγάλη ένταση να καλύπτουν το κλειστό του Μετς καθ' όλη τη διάρκεια.

Το παιχνίδι είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ, με τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται στα ίσα. Παρόλο που σημειώθηκαν αρκετές λάθος επιλογές και εύκολοι πόντοι και για τις δύο πλευρές, η ποιότητα των ομάδων κυριάρχησε, προσφέροντας μια άκρως ανταγωνιστική πρεμιέρα.

Οι πρωταγωνίστριες των ομάδων

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ξεχώρισαν οι ακραίες της ομάδας, καθώς και η κεντρική Γράβαρη, οι οποίες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στις γηπεδούχες. Η ΑΕΚ έδειξε σε πολλές περιπτώσεις να κυριαρχεί και να έχει τον καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι.

Για τον Παναθηναϊκό, καθοριστική ήταν η απόδοση της Γουάιτ και της Λαπκόφσκα, οι οποίες πραγματοποίησαν φοβερές εμφανίσεις. Καταλυτική ήταν επίσης η αλλαγή της κεντρικού Τοντάι, η οποία μπήκε στο παιχνίδι στη θέση της Παπαγεωργίου, συμβάλλοντας στην αλλαγή του ρυθμού.

Η εξέλιξη των σετ: Από το 1-0 στο 1-1

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με δυναμισμό και για τις δύο ομάδες, οι οποίες διατηρούσαν το σκορ κοντά μέχρι τους δέκα πόντους. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε καλύτερο ρυθμό και κατάφερε να ξεφύγει, κλείνοντας το σετ με 25-16.

Το δεύτερο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πήγαινε πόντο-πόντο, χωρίς καμία ομάδα να καταφέρει να αποκτήσει διαφορά μεγαλύτερη των δύο πόντων, με συχνές ισοπαλίες. Η ΑΕΚ τελικά επικράτησε με 20-25, ισοφαρίζοντας τα σετ σε 1-1.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού και η επικράτηση

Το τρίτο σετ παρέμεινε ανταγωνιστικό τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια. Με την είσοδο της Τοντάι στη θέση της Παπαγεωργίου, οι «πράσινες» κατάφεραν να χαλάσουν τον ρυθμό της ΑΕΚ. Με τις Γουάιτ και Λαπκόφσκα σε εξαιρετική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ με 26-24, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εμφατικά, προηγούμενος με 4-1 και καθορίζοντας τον ρυθμό. Παρόλο που η ΑΕΚ αντέδρασε και έφερε το σκορ στα ίσα, η Γουάιτ με φοβερές ατομικές ενέργειες αρνήθηκε την ισοφάριση, ανεβάζοντας το σκορ στο 14-9. Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η Γραβαρή για την ΑΕΚ, οι «πράσινες» διατήρησαν τη διαφορά και κατέκτησαν το σετ με 25-18, εξασφαλίζοντας τη νίκη στον αγώνα με 3-1 σετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta