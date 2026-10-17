Λεβαδειακός και Βόλος Elabet έμειναν στο 0-0, χωρίς νίκη και γκολ

Ισόπαλο δίχως τέρματα, 0-0, έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο Elabet, το οποίο διεξήχθη στη Λιβαδειά. Το αποτέλεσμα αυτό δεν βόλεψε καμία από τις δύο ομάδες, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας της Super League. Η αναμέτρηση περιλάμβανε δύο αποβολές, μία για κάθε ομάδα, ένα ακυρωμένο γκολ μετά από παρέμβαση του VAR, καθώς και σημαντικές επεμβάσεις των τερματοφυλάκων και δυνατά μαρκαρίσματα, ωστόσο τα δίχτυα δεν κουνήθηκαν.

Αγωνιστική εικόνα και βαθμολογική θέση

Ούτε αυτή την αγωνιστική ήρθε η πολυπόθητη νίκη για τον Λεβαδειακό και τον Βόλο Elabet, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στον βαθμολογικό βυθό. Οι Βοιωτοί συμπλήρωσαν επτά αγωνιστικές χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν, γεγονός που τους κρατάει μακριά από τους τρεις βαθμούς. Παράλληλα, ο Λεβαδειακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε για περίπου 58 λεπτά του αγώνα.

Από την πλευρά τους, οι Θεσσαλοί του Βόλου Elabet παρέμειναν επίσης στο μηδέν, ενώ «κουβαλάνε» και το -3 της υπόθεσης Σούντγκρεν, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση τους στην κατάταξη. Η ισοπαλία αυτή διατηρεί και τις δύο ομάδες σε δύσκολη θέση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Τόσο ο προπονητής του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους, όσο και ο τεχνικός του Βόλου Elabet, Κώστας Μπράτσος, επέλεξαν να παρατάξουν τις ομάδες τους με διάταξη 4-2-3-1.

Για τον γηπεδούχο Λεβαδειακό, ο Ελιάσι βρέθηκε στην εστία. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Πάντεα, Πάνζο, Λιάγκα και Μανθάτη. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Εντιαγέ και Κωστή, ενώ ο Γκούμας ανέλαβε τον επιτελικό ρόλο. Στις πτέρυγες τοποθετήθηκαν οι Ούρσι και Ποπέσκου, με τον Εμμανουηλίδη να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του φιλοξενούμενου Βόλου Elabet, ο Σιαμπάνης ήταν κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική γραμμή συνέθεσαν οι Κάτσικας, Κάργας, Αγιάκουα και Μεντίλ. Στον χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν οι Μπάρε και Κόμπα, ενώ πίσω από τον επιθετικό Ουρτάδο βρέθηκαν οι Ρεγκίς, Γκονζάλες και Καμπελά.

Κρίσιμες φάσεις και η αποβολή του Μπαρέ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τελικές προσπάθειες και για τις δύο ομάδες μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο. Στο 2ο λεπτό, ο Βόλος Elabet απείλησε με ένα διαγώνιο σουτ του Καμπελά, το οποίο κόντραρε. Στο 5ο λεπτό, ο Γκούμας του Λεβαδειακού απάντησε με ένα αδύναμο πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής, το οποίο μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.

Μία μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό καταγράφηκε στο 25ο λεπτό. Ο Εμμανουηλίδης έκλεψε την μπάλα ψηλά, πάτησε περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει λόγω του κλεισίματος από τους αμυντικούς. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ούρσι κέρδισε φάουλ από τον Μπαρέ. Αρχικά, ο Αλβανός χαφ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη, ο διαιτητής Παπαπέτρου «αναβάθμισε» την κάρτα σε κόκκινη, αφήνοντας τον Βόλο με δέκα παίκτες.

Ακυρωθέν γκολ και χαμένες ευκαιρίες

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44ο λεπτό, ο Ούρσι επιχείρησε ένα μακρινό σουτ. Ο τερματοφύλακας του Βόλου Elabet, Σιαμπάνης, είχε μια κακή αντίδραση, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Ωστόσο, για καλή τύχη του Έλληνα κίπερ και της ομάδας του Βόλου, το γκολ ακυρώθηκε. Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι ο Εμμανουηλίδης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, επηρεάζοντας τη φάση.

Μετά την αποβολή και λόγω της αριθμητικής ανισορροπίας, ο Λεβαδειακός απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα. Παρόλα αυτά, η ομάδα των Βοιωτών φάνηκε να της λείπει η σωστή τελική πάσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετουσιώσει την υπεροχή της σε καθαρές ευκαιρίες για γκολ.

Δεύτερο ημίχρονο και οι επεμβάσεις των τερματοφυλάκων

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι προσπάθειες για γκολ συνεχίστηκαν και από τις δύο πλευρές. Στο 73ο λεπτό, ο Μπαλντέ έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Σιαμπάνης ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε την μπάλα. Λίγο αργότερα, στο 78ο λεπτό, ο Έλληνας τερματοφύλακας του Βόλου Elabet είχε και πάλι «απάντηση» σε ένα καλό πλασέ του Ποπέσκου, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 83ο λεπτό, ο Οζέγκοβιτς κατάφερε να ξεφύγει στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδειακού. Επιχείρησε να απειλήσει με σουτ από δύσκολη διαγώνια θέση, ωστόσο η προσπάθειά του ήταν άστοχη, με την μπάλα να περνάει άουτ. Έτσι, παρά τις προσπάθειες και τις φάσεις, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta