Νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Super League κ19

Αθλητικά
Νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Super League κ19

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τις αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα της Κ19 οι ομάδες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, σημειώνοντας σημαντικές νίκες. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του, διατηρώντας το απόλυτο των νικών και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εμφατικά σε τοπικό ντέρμπι, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε ένα δύσκολο τρίποντο εκτός έδρας.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού και το απόλυτο 6 στα 6

Η ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού συνέχισε το αήττητο σερί της, παραμένοντας στην κορυφή της Super League. Οι «Πράσινοι» επικράτησαν εντός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με σκορ 2-1, επιτυγχάνοντας την έκτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Αργυρόπουλος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, όμως στάθηκε άτυχος. Η πίεση των «Πράσινων» καρποφόρησε στο 26ο λεπτό, όταν ο Τερζής άνοιξε το σκορ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια ατομική ενέργεια. Μέχρι την ανάπαυλα, το «Τριφύλλι» δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το σκορ.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 65ο λεπτό, ο Αργυρόπουλος στάθηκε εκ νέου άτυχος. Δύο λεπτά αργότερα, στο 67ο λεπτό, οι «Πράσινοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Τερζής πραγματοποίησε ωραία ατομική ενέργεια και γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Τσίγκα να παρεμβαίνει και να τη στέλνει στα δίχτυα. Στο 77ο λεπτό, ο Αστέρας Τρίπολης μείωσε σε 2-1, σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Για τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν οι: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75΄ Μπαζούκης), Δημακόπουλος, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης, Τερζής (87΄ Κρητικός), Μπινιάρης, Νεμπής, Ιωάννου, Αργυρόπουλος (75΄ Καραγκούνης). Από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης έπαιξαν οι: Κριαράς, Μπάσδας, Φράγκος, Φωτιάδης, Οκόγιε, Δέμος, Αδάμος, Ζώης, Ντομπρέσκου, Μανταζέλης, Παπαδόπουλος.

Άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε τον Ηρακλή με σκορ 4-0 σε τοπικό ντέρμπι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League Κ19, σε αγώνα που διεξήχθη το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σουρωτή. Στην αναμέτρηση παρών ήταν και ο Γιώργος Σαββίδης.

Ο «Δικέφαλος» παρουσίασε πολύ καλή απόδοση, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό ο Χαλδέζος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο είχε κερδίσει ο Αρετής. Εννέα λεπτά αργότερα, στο 9ο λεπτό, ο Χαλδέζος έβγαλε τη σέντρα και ο Κρομμύδας διαμόρφωσε το 2-0.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο πέτυχε στο 34ο λεπτό ο Αζούζ, έπειτα από πάσα του Αρετή. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γραββάνης στο 81ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ψυρούκη. Το επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός έδρας με τον ΟΦΗ.

Η νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 3-2 στο Αγρίνιο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί με 3-0, ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν, καθιστώντας το παιχνίδι πιο αμφίρροπο στο τέλος. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα και εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta

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