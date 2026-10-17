ΟΦΗ: Χωρίς Φούντα κόντρα στην Καλαμάτα

Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία θα διεξαχθεί στη Νίκαια στις 18 Οκτωβρίου, στις 16:00. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, με τον Ταξιάρχη Φούντα να μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η ομάδα του Ηρακλείου καλείται να διαχειριστεί την κούραση και τις ελλείψεις, μόλις 48 ώρες μετά το απαιτητικό παιχνίδι της στη Γαλλία.

Απουσία του Ταξιάρχη Φούντα

Ο Ταξιάρχης Φούντας δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στην Καλαμάτα, ο οποίος αποτελεί την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, ένα πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο του πρόσφατου αγώνα με τη Ρεν.

Παρόλο που η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, το τεχνικό επιτελείο του ΟΦΗ έκρινε σκόπιμο να τον προστατεύσει. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την απαιτητική συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του συλλόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάστασή του και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Άλλες απουσίες και τιμωρίες

Πέρα από την απουσία του Ταξιάρχη Φούντα, ο προπονητής Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει και σε άλλους ποδοσφαιριστές για την επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση. Οι Άαρον Ισέκα και Χρίστος Σιέλης παραμένουν εκτός αποστολής, καθώς συγκαταλέγονται στους γνωστούς τραυματίες της ομάδας, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους.

Επιπλέον, ο Αϊτόρ δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Καλαμάτα, καθώς έχει τιμωρηθεί. Ο παίκτης είχε αποβληθεί στον προηγούμενο αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη αναμέτρηση, δημιουργώντας ένα ακόμα κενό στην ομάδα.

Η κατάσταση των δύο ομάδων

Ο ΟΦΗ καλείται να αγωνιστεί μόλις 48 ώρες μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι που έδωσε στη Γαλλία, όπου αντιμετώπισε τη Ρεν. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους δύο αγώνες προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στην προετοιμασία και την ενέργεια των παικτών ενόψει της αναμέτρησης στη Νίκαια.

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα, γνωστή και ως Μαύρη Θύελλα, εισέρχεται στον αγώνα με ιδιαίτερα ανεβασμένη ψυχολογία. Η ομάδα προέρχεται από μια σημαντική νίκη, καθώς επικράτησε με «τριάρα» επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ένα αποτέλεσμα που της έχει δώσει μεγάλη ώθηση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Ο προπονητής Χρήστος Κόντης επέλεξε τους παρακάτω ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουν την αποστολή του ΟΦΗ, η οποία θα ταξιδέψει για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Νους, Χατζηγιοβάνης, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Η συγκεκριμένη σύνθεση αντικατοπτρίζει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή, λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες λόγω τραυματισμών και τιμωριών. Παρά τις ελλείψεις, η ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα που θα διεξαχθεί στη Νίκαια, απέναντι σε έναν αντίπαλο με καλή ψυχολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta