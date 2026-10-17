Οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο για τον Βινίσιους και την τιμωρία του

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε ενώπιον των δημοσιογράφων, παραχωρώντας δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στις 22:00. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του μετά την αναμέτρηση του Champions League, ενώ σχολίασε εκτενώς και την περίπτωση του Βινίσιους Τζούνιορ, τόσο για την απόδοσή του όσο και για την τιμωρία που δέχθηκε. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν επίσης προσωπικές σκέψεις για την πίεση που δέχεται ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Η επιστροφή του Μουρίνιο στις δηλώσεις και η κόντρα με την La Liga

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε ξανά ενώπιον των δημοσιογράφων, πριν από την επερχόμενη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη. Η επιστροφή του αυτή έρχεται μετά την περασμένη αγωνιστική της La Liga, όπου ο «Special One» είχε επιλέξει να μην κάνει δηλώσεις, εκφράζοντας τον φόβο του μήπως πει κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει τιμωρία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει την εν εξελίξει κόντρα μεταξύ των «Μερένγκχες» και του προέδρου της λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας. Ωστόσο, ο Μουρίνιο αρνήθηκε να εκφράσει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση.

Η κούραση της Ρεάλ μετά την επική ανατροπή

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Σεβίλλη προερχόμενη από μια απαιτητική αναμέτρηση στο «Ολίμπικο». Εκεί, η ομάδα του Μουρίνιο κατάφερε μια επική ανατροφή κόντρα στη Ρόμα για το Champions League, μετατρέποντας το σκορ από 3-1 σε 3-4.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήγησε πως η ομάδα του είναι κουρασμένη μετά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε στην «αιώνια πόλη». Παρόλα αυτά, τόνισε ότι οι παίκτες του θα παρουσιαστούν όπως πρέπει και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό κόντρα στους «Σεβιγιάνους».

Οι σκέψεις για τον Βινίσιους και η αλλαγή του

Ερωτηθείς για τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο Πορτογάλος τεχνικός διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με τη Ρόμα. Σύμφωνα με τον Μουρίνιο, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε ένα πολύ δύσκολο ματς, καθώς οι αντίπαλοι τον πίεζαν εξαντλητικά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε να τονίσει την ένταση και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα, οι οποίες οδήγησαν στην απόφασή του να αντικαταστήσει τον Βινίσιους, προκειμένου να διαχειριστεί την κόπωσή του και την πίεση που δεχόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Η τιμωρία του Βραζιλιάνου και η προσωπική άποψη του προπονητή

Αναφορικά με την τιμωρία που δέχθηκε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε την άποψή του ότι περίμενε να είναι μεγαλύτερη από τις τέσσερις αγωνιστικές που του επιβλήθηκαν. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρούσε πως η παράβαση του Βινίσιους ήταν πιο σοβαρή.

Ο Μουρίνιο προχώρησε μάλιστα σε μια προσωπική τοποθέτηση, δηλώνοντας πως αν βρισκόταν στη θέση του Βινίσιους, πιθανότατα θα είχε αποχωρήσει από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, μετά από όλα όσα ακούγονταν για εκείνον. Ο ίδιος ανέφερε πως θα είχε επιδιώξει τη μεταγραφή του σε κάποιον σύλλογο και γήπεδο που θα έτρεφε σεβασμό.

Ο χαρακτήρας του Βινίσιους και η αφοσίωσή του στην ομάδα

Παρά τις δυσκολίες, ο Ζοσέ Μουρίνιο περιέγραψε τον Βινίσιους ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο» με τον οποίο «συνεννοείσαι πολύ εύκολα». Τον χαρακτήρισε «φανταστικό» και τόνισε ότι τον συμπαθεί πολύ. Ο Πορτογάλος προπονητής αποκάλυψε μάλιστα ότι περνάει «λίγα λεπτά μόνος του» με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή «κάθε μέρα».

Ο Μουρίνιο εκτίμησε την «τεράστια αξία» του Βινίσιους, καθώς, όπως είπε, «καταφέρνει να ζει και να επιβιώνει με ένα χαμόγελο». Πρόσθεσε ότι ο Βραζιλιάνος ανανέωσε το συμβόλαιό του από «αγάπη για την ομάδα και την πόλη», πιστεύοντας ότι «τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν», και συνεχίζει να διατηρεί αυτό το χαμόγελο. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι ο κόσμος μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά, καθώς είναι άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύει ότι «μπορεί κανείς να του αφαιρέσει αυτή τη χαρά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta