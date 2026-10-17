Διαιτητής στην Ουρουγουάη έδειξε ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα

Ο διαιτητής Εδουάρδο Βαρέλα έδειξε την πρώτη ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα σε αγώνα του Κυπέλλου Ουρουγουάης. Το γεγονός έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Νασιονάλ με τη Ρεντίστας, σηματοδοτώντας την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ψηφιακής καταγραφής πειθαρχικών αποφάσεων. Το καινοτόμο αυτό εργαλείο δοκιμάζεται από τις αρχές της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στο ποδόσφαιρο.

Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος

Ο Εδουάρδο Βαρέλα χρησιμοποίησε την ψηφιακή οθόνη αντί της παραδοσιακής κίτρινης κάρτας, σε μία κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο άθλημα. Αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει μία από τις πιο παλιές και αναγνωρίσιμες εικόνες του ποδοσφαίρου. Η πρώτη ηλεκτρονική κάρτα επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Νασιονάλ – Ρεντίστας.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί το διοικητικό έργο των διαιτητών, καταγράφοντας ψηφιακά τις πειθαρχικές αποφάσεις. Ο διαιτητής Βαρέλα το εφάρμοσε στην πράξη, αντικαθιστώντας την καθιερωμένη χειρονομία με την ψηφιακή απεικόνιση.

Ο στόχος πίσω από την καινοτομία

Ο Μάουρο Σάκο, διευθυντής της εταιρείας REFe που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα, δήλωσε την Παρασκευή (16/10) στον ουρουγουανικό ραδιοφωνικό σταθμό El Espectador Deportes ότι «προσπαθούμε να φέρουμε την τεχνολογία στο μοναδικό πράγμα στο ποδόσφαιρο που εξακολουθεί να είναι αναλογικό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Η νέα συσκευή δεν περιορίζεται μόνο στις κάρτες, καθώς καταγράφει με χρονοσήμανση όλα τα περιστατικά ενός αγώνα. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί κάθε αμονιτόν, αλλαγή, γκολ και πέναλτι, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αρχείο.

Οι πρώτες εντυπώσεις και οι προκλήσεις

Ο διαιτητής Βαρέλα χαρακτήρισε το νέο εργαλείο εύχρηστο και το λογισμικό του ανταποκρινόταν γρήγορα κατά τη χρήση του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι του έλειπε η «μαγεία» και η θεατρικότητα της στιγμιαίας επίδειξης της παραδοσιακής κάρτας. Παρά αυτή την παρατήρηση, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το σύστημα θα βοηθήσει πολύ, ειδικά στο διοικητικό κομμάτι.

Οι πρώτες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ανέδειξαν και ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της ορατότητας. Μια προηγούμενη δοκιμή χρειάστηκε να εγκαταλειφθεί, καθώς το ηλιακό φως καθιστούσε δύσκολη την ανάγνωση της οθόνης. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης (15/10), οι θεατές στις εξέδρες και οι τηλεθεατές δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν ορισμένες από τις αποφάσεις.

Η ιστορία της ιδέας και η λειτουργία της συσκευής

Η ιδέα για την ανάπτυξη αυτού του ψηφιακού συστήματος γεννήθηκε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια. Ο Μάουρο Σάκο και ο συνάδελφός του, Ντιέγκο ντε λα Πένια, διευθυντές της REFe, παρακολουθούσαν έναν αγώνα υπό βροχερές συνθήκες όταν αναρωτήθηκαν πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία καταγραφής των παρατηρήσεων από τους διαιτητές.

Μέχρι πρότινος, οι διαιτητές κατέγραφαν χειρόγραφα τις παρατηρήσεις τους, προτού μεταφέρουν τις πληροφορίες σε ψηφιακά συστήματα. Η νέα συσκευή στοχεύει στην απλοποίηση αυτής της διαδικασίας, επιδιώκοντας να διευκολύνει την υποβολή των επίσημων εκθέσεων απευθείας στην πλατφόρμα COMET της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης.

Με πληροφορίες από: Newsit