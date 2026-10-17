Η Μίλαν στοχεύει τον Νικολό Τρεσόλντι μετά το χατ-τρικ κόντρα στην Ίντερ

Η Μίλαν έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Νικολό Τρεσόλντι, τον 22χρονο επιθετικό της Μπριζ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε στόχο των «ροσονέρι». Οι σούπερ εμφανίσεις του νεαρού ποδοσφαιριστή, με αποκορύφωμα ένα χατ-τρικ απέναντι στην Ίντερ, έχουν εκτοξεύσει την αξία του στην αγορά. Η ιταλική ομάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του.

Το προφίλ του Νικολό Τρεσόλντι

Ο Νικολό Τρεσόλντι είναι ένας 22χρονος επιθετικός που αγωνίζεται στην Μπριζ. Το όνομά του έχει αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, καθώς οι επιδόσεις του στο γήπεδο έχουν προσελκύσει το βλέμμα μεγάλων συλλόγων. Στο παρελθόν, ο Τρεσόλντι υπήρξε συμπαίκτης με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Τζόλη.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις του έχουν χαρακτηριστεί ως εξαιρετικές, ανεβάζοντας σημαντικά τις «μετοχές» του στην αγορά των μεταγραφών. Η ικανότητά του να σκοράρει και να δημιουργεί ευκαιρίες έχει γίνει αντιληπτή από τους σκάουτερ κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Το χατ-τρικ που ανέβασε την αξία του

Ένα από τα γεγονότα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση της αξίας του Τρεσόλντι ήταν το εντυπωσιακό χατ-τρικ που σημείωσε κόντρα στην Ίντερ. Αυτή η εμφάνιση όχι μόνο επιβεβαίωσε τις επιθετικές του ικανότητες, αλλά και τον έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων συλλόγων.

Το χατ-τρικ αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων του νεαρού επιθετικού και του λόγου για τον οποίο η Μίλαν, μεταξύ άλλων ομάδων, τον έχει εντάξει στα «ραντάρ» της. Η ικανότητά του να αποδίδει σε σημαντικούς αγώνες είναι ένα στοιχείο που εκτιμάται ιδιαίτερα.

Το ενδιαφέρον της Μίλαν και οι μελλοντικές κινήσεις

Το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Νικολό Τρεσόλντι δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι «ροσονέρι» παρακολουθούν την πορεία του ποδοσφαιριστή εδώ και καιρό, έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωσή του ως μια πιθανή ενίσχυση για το μέλλον. Η ομάδα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε κίνηση για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», η Μίλαν σχεδιάζει να κάνει την κίνησή της είτε κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είτε το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα του ενδιαφέροντος και την επιθυμία του συλλόγου να εντάξει τον Τρεσόλντι στο δυναμικό της.

Υψηλή τιμή και ανταγωνισμός

Η απόκτηση του Νικολό Τρεσόλντι δεν αναμένεται να είναι μια εύκολη υπόθεση για τη Μίλαν. Η Μπριζ, η τρέχουσα ομάδα του ποδοσφαιριστή, είχε απορρίψει μια πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρόμα τον περασμένο Αύγουστο. Αυτό υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του βελγικού συλλόγου να διατηρήσει τον παίκτη ή να τον παραχωρήσει με ένα σημαντικό τίμημα.

Πλέον, η τιμή του Τρεσόλντι εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον έναν ιδιαίτερα ακριβό στόχο. Παράλληλα, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, καθώς ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκφράσει και άλλοι μεγάλοι σύλλογοι, συμπεριλαμβανομένης της Ίντερ, της ομάδας στην οποία ο Τρεσόλντι σημείωσε το πρόσφατο χατ-τρικ.

Η αγάπη του Τρεσόλντι για τη Μίλαν

Ένας παράγοντας που ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις είναι η προσωπική προτίμηση του Νικολό Τρεσόλντι. Ο πατέρας του νεαρού επιθετικού αποκάλυψε ότι ο γιος του υποστηρίζει τη Μίλαν από μικρή ηλικία. Αυτή η αγάπη για τους «ροσονέρι» αποτελεί ένα όνειρο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Το να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας είναι ένα όνειρο που έχει ο Τρεσόλντι, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή του σε περίπτωση επίσημης πρότασης. Η προσωπική του επιθυμία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για τη Μίλαν στον αγώνα για την απόκτησή του, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό και το κόστος μεταγραφής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta