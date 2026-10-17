Ο Μαρέσκα σκέφτεται να ξεκουράσει βασικούς παίκτες ενόψει ΑΕΚ

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα, γεγονός που οδηγεί τον προπονητή της, Έντσο Μαρέσκα, στο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον. Ο Ιταλός τεχνικός έχει εκφράσει την ανάγκη να ξεκουράσει ορισμένους παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την αρχή της σεζόν, με το βλέμμα στις επερχόμενες αναμετρήσεις τόσο για την Premier League όσο και για το Champions League.

Το βεβαρημένο πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι

Οι «Πολίτες» έχουν μπροστά τους μια σειρά από κρίσιμα παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 17:00, υποδέχονται την Ίπσουιτς για το πρωτάθλημα της Premier League. Αμέσως μετά, η προσοχή τους στρέφεται στην ευρωπαϊκή τους υποχρέωση, καθώς την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουν την ΑΕΚ στο «Etihad».

Η αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Αυτή η διαδοχή αγώνων, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες υποχρεώσεις, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο αγωνιστικό φορτίο για πολλούς ποδοσφαιριστές του συλλόγου, κάτι που ο Έντσο Μαρέσκα έχει αναγνωρίσει ως πρόβλημα.

Οι σκέψεις του Μαρέσκα για ξεκούραση

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ίπσουιτς, ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε ειδικά για την κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Μαρέσκα παραδέχθηκε ότι ο Νορβηγός επιθετικός χρειάζεται ανάσες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή πιθανότατα πρέπει να του δώσουμε ξεκούραση, μερικές ημέρες ρεπό».

Ωστόσο, ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της κόπωσης και της ανάγκης για ξεκούραση δεν αφορά μόνο τον πρώτο σκόρερ της ομάδας. Ανέφερε πως υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, τόσο με τις υποχρεώσεις τους με τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και με τις εθνικές τους ομάδες.

Ποιοι βασικοί παίκτες βρίσκονται στο «κόκκινο»

Πέρα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Έντσο Μαρέσκα έβαλε στην ίδια συζήτηση και άλλους τέσσερις βασικούς ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Έλιοτ Άντερσον, Έντσο Φερνάντες, Μαρκ Γκεχί και Ρούμπεν Ντίας. Αυτοί οι παίκτες έχουν επίσης συγκεντρώσει πολλά λεπτά συμμετοχής, τόσο με τη φανέλα της Σίτι όσο και με τις εθνικές τους ομάδες, γεγονός που τους καθιστά υποψήφιους για ανάσες.

Η περίπτωση του Χάαλαντ είναι ενδεικτική του μεγάλου αγωνιστικού φορτίου. Ο Νορβηγός έχει ήδη φτάσει τις 13 βασικές συμμετοχές για τον σύλλογο και την εθνική ομάδα μέσα στη φετινή σεζόν. Επιπλέον, αγωνίστηκε τέσσερις φορές με τη Νορβηγία στο τελευταίο διεθνές παράθυρο. Παρά την κόπωση, ο Χάαλαντ παραμένει σε εξαιρετική φόρμα, καθώς σκόραρε δύο φορές στην πρόσφατη ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και το επικείμενο ροτέισον

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι το πότε ακριβώς θα επιλέξει ο Έντσο Μαρέσκα να μοιράσει αυτές τις απαραίτητες ανάσες στους παίκτες του. Με τις αναμετρήσεις κόντρα στην Ίπσουιτς και την ΑΕΚ να ακολουθούν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, το ροτέισον στην ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι θεωρείται δεδομένο.

Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι συγκεκριμένοι βασικοί ποδοσφαιριστές θα πάρουν ανάσες. Αυτή η εξέλιξη παρακολουθείται ασφαλώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ, καθώς η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν για την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko