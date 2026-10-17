Ο Ολυμπιακός λύγισε την Μπαρτσελόνα στην παράταση με κορυφαίους Μοντέρο, Βεζένκοφ και Εντιάι

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη, καταφέρνοντας να λυγίσει την Μπαρτσελόνα με σκορ 105-100 στην παράταση, παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Η εκτός έδρας νίκη των Πειραιωτών αναλύθηκε με τη βοήθεια του Hudl Instat, αναδεικνύοντας τις κομβικές επιδόσεις συγκεκριμένων παικτών. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Η πορεία του αγώνα και η συμβολή του Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα από τη δεύτερη περίοδο και μετά, διατηρώντας το προβάδισμα για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο, η κούραση επηρέασε τους Πειραιώτες, επιτρέποντας στην Μπαρτσελόνα να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Σε αυτή την αρχική φάση, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο βασικός πυλώνας της ομάδας.

Ο σταρ του Ολυμπιακού «κουβάλησε» τους Πειραιώτες στις τρεις πρώτες περιόδους, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους. Η στατιστική του περιελάμβανε 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 10/10 βολές, ενώ πρόσθεσε και 6 ριμπάουντ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Ο Βεζένκοφ πλήγωνε διαρκώς την άμυνα της Μπαρτσελόνα με την αποτελεσματικότητά του.

Η αντιμετώπιση της άμυνας της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, αδυνατώντας να περιορίσει τον Σάσα Βεζένκοφ, υποχρεώθηκε να αναθέσει το μαρκάρισμά του σε έναν συγκεκριμένο παίκτη, συνήθως τον Πάρα. Ο ρόλος του Πάρα ήταν να ακολουθεί τον Βεζένκοφ παντού στο παρκέ και να εφαρμόζει την τακτική του «deny», δηλαδή να μην τον αφήνει να ακουμπάει την μπάλα. Αυτή η αμυντική στρατηγική είχε ως στόχο να απομονώσει τον Βεζένκοφ από την επίθεση του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες αμυντικές τακτικές και στο παρελθόν, όπως στη σειρά των playoffs με τη Φενέρ το 2023 και αργότερα με τη Μονακό. Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε αυτή η άμυνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να βρει τις λύσεις και να διαχειριστεί την κατάσταση, ειδικά στην κρίσιμη παράταση.

Η καθοριστική πεντάδα και ο Εμπάι Εντιάι

Στο τέλος του αγώνα, ο Ολυμπιακός βρήκε την ιδανική πεντάδα για να κλείσει το ματς στην παράταση και να εξασφαλίσει τη νίκη. Αυτή η πεντάδα χαρακτηρίστηκε από την ικανότητά της να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Η παρουσία τριών χειριστών στο παρκέ απάλλαξε τον Γιαν Μοντέρο από μεγάλο βάρος, επιτρέποντάς του να αναδείξει τις δημιουργικές του ικανότητες.

Βασικό στοιχείο αυτής της πεντάδας ήταν ο Εμπάι Εντιάι. Ο Αφρικανός ψηλός απέδειξε για ακόμα μία φορά την αξία του, ειδικά λόγω της ευελιξίας του να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των ψηλών. Ο Εντιάι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, έχοντας 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/4 βολές. Επιπλέον, πρόσθεσε 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Εντιάι ήταν πανταχού παρών στην άμυνα, καλύπτοντας τρύπες και προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Στην επίθεση, ήταν ο κύριος αποδέκτης ασίστ σε καταστάσεις Pick and Roll, προκαλώντας προβλήματα στην άμυνα της Μπαρτσελόνα. Η συνολική του παρουσία ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιαν Μοντέρο

Παρά το γεγονός ότι ο Γιαν Μοντέρο δεν βρισκόταν στο 100% της ετοιμότητάς του λόγω τραυματισμού, η κλάση του ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Δομινικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 13 πόντους, σημειώνοντας 1/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 2/2 βολές. Η συμβολή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα.

Ο Μοντέρο μοίρασε 7 ασίστ, οι οποίες μεταφράστηκαν σε επιπλέον 17 πόντους για τον Ολυμπιακό. Συνολικά, ήταν υπεύθυνος για 30 πόντους της ομάδας του, συνδυάζοντας το προσωπικό του σκοράρισμα με τη δημιουργία για τους συμπαίκτες του. Πρόσθεσε επίσης 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Λόγω του τραυματισμού του, ο Μοντέρο δεν είχε τη δυνατότητα να διεισδύσει συχνά προς το καλάθι, καθώς δεν πατούσε καλά. Για αυτόν τον λόγο, αναλώθηκε κυρίως σε ρόλο δημιουργού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν, επιτέθηκε με επιτυχία, δείχνοντας την ευελιξία και την αποφασιστικότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta