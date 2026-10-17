Βεζένκοβ: «Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν τι κάνει ο Εντζάι»

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σημαντική νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 105-100 για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, μίλησε για την εικόνα του αγώνα και τη σημασία της επικράτησης. Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ αποθέωσε τον συμπαίκτη του, Εμπάι Εντζάι, για την κομβική του συνεισφορά.

Η μεγάλη νίκη στην Ισπανία

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, φεύγοντας νικητές από το «Palau Blaugrana» της Βαρκελώνης. Η επικράτηση αυτή ήρθε μετά το διπλό στην έδρα της Βαλένθια, ολοκληρώνοντας ένα επιτυχημένο ταξίδι στην Ισπανία.

Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα ήταν ιδιαίτερα δραματικό, καθώς κρίθηκε στην παράταση, με τον Ολυμπιακό να παίζει «με τη φωτιά» αλλά να μην καίγεται. Παρότι βρέθηκε να έχει διψήφιες διαφορές, η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε, οδηγώντας την αναμέτρηση σε δύο παρατάσεις, προτού οι Πειραιώτες εξασφαλίσουν τη νίκη με τελικό σκορ 105-100.

Η καθοριστική εμφάνιση του Βεζένκοβ

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας ακόμα μια σούπερ εμφάνιση με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Σε 31 λεπτά συμμετοχής, ο Βούλγαρος φόργουορντ σημείωσε 25 πόντους, έχοντας εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας: 10/10 βολές, 6/7 δίποντα και 1/2 τρίποντα. Επιπλέον, συνέλεξε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Στις δηλώσεις του, ο Βεζένκοβ ανέφερε ότι μέχρι ένα σημείο η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, φτάνοντας να προηγείται με 13 πόντους και να φτάσει τους 93 κάποια στιγμή. Τόνισε επίσης τα προβλήματα τραυματισμών, ειδικά στη θέση των πενταριών, λέγοντας: «Ήρθαμε στην Ισπανία για να παλέψουμε απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, παίξαμε δύο παρατάσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις. Είναι δύσκολο να λείπεις τόσο καιρό από το σπίτι σου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήραμε τις νίκες».

Η αποθέωση στον Εμπάι Εντζάι

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον συμπαίκτη του, Εμπάι Εντζάι, για την κομβική του συνεισφορά, ειδικά στο έξτρα πεντάλεπτο. «Είναι καταπληκτικός. Πιθανότατα πολλοί δεν έχουν δει το ταλέντο και την ποιότητά του. Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ. Μόνο λίγοι μπορούν να καταλάβουν τέτοιους παίκτες, το ταλέντο και τις δυνατότητές τους. Είναι καταπληκτικός τύπος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εμφάνιση του Εντζάι ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Σε 24 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα που έμεινε στο παρκέ, τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, έχοντας 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/4 βολές. Στη στατιστική του πρόσθεσε 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες, συγκεντρώνοντας 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Η παρουσία του έδειξε πόσο σημαντικός είναι για το πλάνο του προπονητή Μπαρτζώκα και στις δύο πλευρές του γηπέδου στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η συνεισφορά των συμπαικτών και οι δυσκολίες

Πέρα από τον Εντζάι, ο Βεζένκοβ υπογράμμισε τη συνολική προσπάθεια της ομάδας. «Όλοι βοήθησαν. Μιλάμε για τον Εντζάι, αλλά όλοι βοήθησαν. Ο Μοντέρο σήμερα έπαιξε τραυματίας και πέτυχε καλάθια που ήταν πολύ κρίσιμα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε», ανέφερε.

Στη μεικτή ζώνη, ο Βεζένκοβ πρόσδωσε σχόλια για τις δυσκολίες του αγώνα: «Χάσαμε πολλά ριμπάουντ στο τέλος. Όταν έχουν τόσα επιθετικά ριμπάουντ οι αντίπαλοι συνήθως χάνεις. Πρέπει να το δούμε αυτό και να το βελτιώσουμε. Πάντως, τα δώσαμε όλα. Στην παράταση, κάναμε το έξτρα βήμα. Είδατε πως παίξαμε. Ο Μοντέρο έπαιξε τραυματίας, δεν είχαμε τον Νίκολα, γίνανε διάφορα, όλα τα παιδιά έδωσαν το κάτι παραπάνω και κερδίσαμε».

Οι νίκες της «διαβολοβδομάδας» και το μέλλον

Ο Σάσα Βεζένκοβ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δύο νίκες που πέτυχε ο Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία. «Κρατάω τις νίκες αυτής της εβδομάδας. Κερδίσαμε σε δυο έδρες, που πέρσι χάσαμε», σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βούλγαρος φόργουορντ αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της ομάδας: «Πάμε στα Γιάννενα να τελειώσει καλά και σωστά η εβδομάδα χωρίς προβλήματα. Μετά πάμε να δουλέψουμε. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε, να κάνουμε δυο τρεις προπονήσεις».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko