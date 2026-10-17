Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 100-105: Ο θρίαμβος των «ερυθρόλευκων» στην Καταλονία μετά από παράταση

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στην έδρα της Μπαρτσελόνα, το «Παλάου Μπλαουγκράνα», επικρατώντας με σκορ 105-100 μετά από παράταση. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ιδιαίτερο χαρακτήρα, κατακτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους επί ισπανικού εδάφους στο πλαίσιο της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-1, έχοντας δώσει πέντε από τους έξι πρώτους αγώνες της σεζόν μακριά από την Ελλάδα.

Ένας θρίαμβος με χαρακτήρα και ρεκόρ

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ήρθε σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, το οποίο κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο. Οι «ερυθρόλευκοι» υπέταξαν τους Καταλανούς στη Βαρκελώνη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη 2η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague με δύο νίκες στην Ισπανία, τόσο στη Βαλένθια όσο και στη Βαρκελώνη, αμφότερες στην παράταση.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2026 πέρασε νικηφόρα με 105-100 (92-92 κ.α.) στο έξτρα πεντάλεπτο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν από διαφορά 13 πόντων. Η Μπαρτσελόνα υποχώρησε σε 3-3 στο πρωτάθλημα.

Οι πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων»

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Βεζένκοφ ήταν ο παίκτης που οδηγούσε τους Πειραιώτες στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ είχε και μία ασίστ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Εμπάι Εντζάι, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ, όντας «όλα τα λεφτά» για τους «ερυθρόλευκους» στην παράταση. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε επίσης με 17 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Καθοριστικός στην παράταση ήταν και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους με 3/5 τρίποντα, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Η μάχη με τους τραυματισμούς

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Ο Ντόρσεϊ βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής λόγω ενοχλήσεων στη μέση πριν από το τζάμπολ, παραμένοντας στον πάγκο με ζώνη στη μέση. Παράλληλα, οι Μοντέρο, Εντζάι και Ντοντα Χολ αγωνίστηκαν όλοι τραυματίες. Συγκεκριμένα, ο Μοντέρο έπαιξε με τραυματισμό στον αστράγαλο, ο Χολ αντιμετώπιζε επίσης πρόβλημα, ενώ ο Εντζάι τραυματίστηκε από δάχτυλο στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό στο ματς. Η απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον ρίξει στο παρκέ 4:57 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου παραλίγο να αποδειχθεί μοιραία. Ο Γάλλος έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και ήταν άστοχος σε όποιο σουτ πήρε, μέχρι που κάθισε στον πάγκο με 5ο φάουλ, λόγω αντιαθλητικού στα 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου.

Η εξέλιξη του αγώνα και το θρίλερ της παράτασης

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος τα κενά που βρήκε στη ρακέτα της Μπαρτσελόνα και δημιουργώντας μια μικρή διαφορά. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 2/2 σε τρίποντο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αρχικό 7-13 των Πειραιωτών, με τον Βεζένκοφ να τον στηρίζει επιθετικά. Ωστόσο, οι Καταλανοί αντέδρασαν, παίζοντας γρήγορο μπάσκετ, έκαναν ένα σερί 13-1 και πήραν το προβάδισμα με 15-13.

Ο Βεζένκοφ με ένα σερί 4 πόντων έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (15-17), αλλά ο Μπριθουέλα με δύο τρίποντα βοήθησε τους Καταλανούς να προηγηθούν με 21-18. Η Μπαρτσελόνα έδειξε περισσότερη ενέργεια στις επιθέσεις της και με τον Νίμπο να πρωταγωνιστεί, έφτασε στο +7 (27-20). Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με ένα σερί 4-0. Για την Μπαρτσελόνα, ξεχώρισαν ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Ταϊρές Μαρτίν, αμφότεροι με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ για τον Μαρτίν, ενώ ο Ρόμπινσον είχε 6 ασίστ και 4/6 τρίποντα. Ο Ρόμπινσον ήταν αυτός που έστειλε το ματς στην παράταση με ένα τρομερό τρίποντο σε νεκρό χρόνο, όταν ο Ολυμπιακός είχε κάνει λάθη.

Συνολικά, η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να «χτυπήσει» τον Ολυμπιακό έξω από τα 6.75 μέτρα, ευστοχώντας σε 16/41 τρίποντα, έναντι 13/29 των Πειραιωτών.

Οι επόμενες αναμετρήσεις των Πειραιωτών

Μετά τον θρίαμβο στην Καταλονία, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις επόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Vikos Φalcons Ιωαννίνων την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00, για την 3η αγωνιστική της GBL.

Την επόμενη εβδομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 21:15, στη Sunel Arena, για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους στη Euroleague.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Ieidiseis