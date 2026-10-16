Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο σερί του, καθώς γνώρισε την πρώτη του φετινή ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 81-91. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Μαρούσι, με τους Ισραηλινούς να φεύγουν νικητές από το T-Center. Οι φιλοξενούμενοι εμφάνισαν επιθετική πολυφωνία και πήραν σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Πρώτη ήττα για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός, παρά την προσπάθειά του, υποχρεώθηκε στην πρώτη του φετινή ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Το τελικό σκορ 81-91 διαμόρφωσε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους «πράσινους» στο Μαρούσι. Αυτή η ήττα «έσπασε» το σερί του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον υποχώρησε στο 4-1.

Οι Ισραηλινοί, από την πλευρά τους, είχαν όλες τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση, καταφέρνοντας να «σπάσουν» για πρώτη φορά φέτος το T-Center. Η ψυχραιμία τους στα τελευταία λεπτά, όταν η μπάλα «έκαιγε» και το γήπεδο «κόχλαζε», αποδείχθηκε καθοριστική. Με αυτή τη νίκη, η Χάποελ Τελ Αβίβ «ανέβηκε» στο 3-3 στον πίνακα των αποτελεσμάτων.

Δυναμικό ξεκίνημα και προβλήματα στην άμυνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην άμυνα, τόσο εντός όσο και εκτός «ζωγραφιστού». Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς δεν κατάφεραν να βρουν άμεσα λύσεις στο πίσω μέρος του παρκέ. Ο Νταν Οτούρου της Χάποελ εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση, σημειώνοντας δέκα πόντους στην πρώτη περίοδο.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να προηγείται με σκορ 25-29. Παρόλα αυτά, ο Φρανσίσκο, ο οποίος εισήλθε στον αγώνα από τον πάγκο, συνέβαλε σημαντικά για τους γηπεδούχους. Με οκτώ προσωπικούς πόντους, κατάφερε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε επαφή με το σκορ, περιορίζοντας τη διαφορά.

Η απάντηση της Χάποελ και η συμβολή του Φρανσίσκο

Στη συνέχεια του αγώνα, οι «πράσινοι» αύξησαν την πίεσή τους, προσπαθώντας να βάλουν χέρια στην μπάλα. Ωστόσο, οι Καμπόκλο και Μπλέικνι της Χάποελ αναδείχθηκαν σε σημαντικούς παράγοντες, συνδυαζόμενοι για 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή η συνεισφορά τους «έσπασε» την κυριαρχία του Φρανσίσκο, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε σημειώσει 13 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με δύο πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 46-48. Στη δεύτερη περίοδο, οι Μπάντιο και Καλαϊτζάκης του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να περιορίσουν τους Μίτσιτς και Μπράιαντ. Παράλληλα, οι Λεσόρ και Γιαμπουσέλε κάλυψαν τον Οτούρου και προσέφεραν θέαμα, αλλά η Χάποελ συνέχισε να βρίσκει λύσεις.

Κρίσιμα σουτ και ψυχραιμία στο τέλος

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε κακό μπάσκετ, βασιζόμενος σχεδόν αποκλειστικά στις προσωπικές ενέργειες του Φρανσίσκο. Ο Γάλλος συνέχισε να είναι ασταμάτητος, φτάνοντας τους 20 πόντους μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου. Ωστόσο, πέραν των προσπαθειών του, οι «πράσινοι» δεν κυκλοφόρησαν την μπάλα με τον τρόπο που είχαν συνηθίσει.

Οι κατοχές της μπάλας «κολλούσαν» για τον Παναθηναϊκό, δίνοντας την ευκαιρία στη Χάποελ να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Οι Μπράιαντ και ΛεΝτέι των Ισραηλινών συνέβαλαν στην αύξηση της διαφοράς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς «έσφιξαν» την άμυνά τους, αλλά ήταν άστοχοι επιθετικά, με εξαίρεση τον Φρανσίσκο που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους. Στον αντίποδα, οι ΛεΝτέι με 17 πόντους και Μπράιαντ με 14 πόντους, έκριναν τα πάντα με μεγάλα σουτ στο τέλος, χαρίζοντας το θετικό αποτέλεσμα στους φιλοξενούμενους.

Επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Μετά την πρώτη φετινή τους ήττα, οι «πράσινοι» καλούνται να ανασυνταχθούν ενόψει της επόμενης αναμέτρησής τους στην EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στο ίδιο γήπεδο, το T-Center στο Μαρούσι. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Με πληροφορίες από: Athletiko