Η Χάποελ Τελ Αβίβ έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 91-81 στο Telekom Center Athens. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, βρήκε τους «πράσινους» να μην μπορούν να περιορίσουν επιθετικά τους Ισραηλινούς αντιπάλους τους. Οι αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα, οδηγώντας στην απώλεια του αήττητου σερί του «τριφυλλιού».

Δυνατό ξεκίνημα για τη Χάποελ

Η ισραηλινή ομάδα ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Με αποτελεσματική επίθεση και καλή κυκλοφορία της μπάλας, η Χάποελ κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ από την πρώτη περίοδο. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να έχει προβάδισμα τεσσάρων πόντων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 29-25 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η πίεση που άσκησαν οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να ανατρέψει την κατάσταση και να μειώσει τη διαφορά, η ισραηλινή ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της. Το ημίχρονο βρήκε τη Χάποελ να προηγείται με μικρή διαφορά, με το σκορ να είναι 46-48, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο του αγώνα.

Αύξηση της διαφοράς στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε να πιέζει και να βρίσκει λύσεις στην επίθεση. Η ομάδα από το Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες στην άμυνα του Παναθηναϊκού και κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν το προβάδισμά τους στους επτά πόντους, φτάνοντας στο 61-68.

Αυτή η εξέλιξη έβαλε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό και να ανακόψουν την επιθετική ορμή των αντιπάλων τους. Η αδυναμία του Παναθηναϊκού να περιορίσει τους Ισραηλινούς στην άμυνα παρέμεινε ένα σταθερό πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, επηρεάζοντας την ψυχολογία και την απόδοση της ομάδας.

Το τέλος του αήττητου σερί

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των «πράσινων» να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν τη νίκη, η Χάποελ Τελ Αβίβ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι αποτελεσματικοί στην επίθεση και να διαχειρίζονται σωστά το προβάδισμά τους.

Το τελικό σκορ 91-81 σφράγισε την επικράτηση της Χάποελ Τελ Αβίβ και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του «τριφυλλιού» στη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη αυτή ήττα για τον Παναθηναϊκό ήρθε σε ένα παιχνίδι όπου η αμυντική του λειτουργία δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο, κάτι που πλήρωσε ακριβά απέναντι σε μια καλά οργανωμένη ομάδα.

Η νέα βαθμολογική θέση και η προπονητική αναμέτρηση

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο ρεκόρ 5-1 στη βαθμολογία της Euroleague, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσε το δικό της ρεκόρ σε 4-2. Το αποτέλεσμα αυτό αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στην κορυφή της διοργάνωσης και δίνει νέα ώθηση στην ισραηλινή ομάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση είχε και η προπονητική διάσταση. Ο Δημήτρης Ιτούδης, προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, επικράτησε του άλλοτε μέντορά του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτή η αναμέτρηση μεταξύ δασκάλου και μαθητή προσέθεσε ένα επιπλέον στοιχείο στην ήδη σημαντική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki