Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Παρί σε θρίλερ στο Βελιγράδι

Ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξένησε την Παρί στο Βελιγράδι, σε μια αναμέτρηση που μετατράπηκε σε θρίλερ, αλλά βρήκε τους γηπεδούχους νικητές με σκορ 90-81. Η ομάδα του Βελιγραδίου εκμεταλλεύτηκε την κατάμεστη «Belgrade Arena» και πήρε μια πολυπόθητη νίκη, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η απουσία του Χιφί και η βαθμολογική θέση

Η Παρί αντιμετώπισε την αναμέτρηση στο Βελιγράδι έχοντας να διαχειριστεί το μεγάλο κενό του τραυματία Ναντίρ Χιφί. Ο Ερυθρός Αστέρας, εκμεταλλευόμενος πλήρως την έδρα του και την υποστήριξη του κοινού στην «Belgrade Arena», κατάφερε να πάρει μια εμφατική νίκη με σκορ 90-81, κόντρα στην ομάδα από την «Πόλη του Φωτός».

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σέρβοι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 4-2 στον βαθμολογικό πίνακα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αντίθετα, το σύνολο του Μαξίμ Λεφέβρ «έπεσε» στο 1-5, καταλαμβάνοντας τον πάτο της βαθμολογίας μετά την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Μονέκε

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Τσίμα Μονέκε να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του, έχοντας μπει με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Ο παίκτης σκόραρε γρήγορα 7 πόντους, βοηθώντας την ομάδα του να κάνει ένα αρχικό σερί 9-0. Η Παρί βρήκε μερικές απαντήσεις, αλλά δεν άφησε τον Ερυθρό Αστέρα να ξεφύγει πολύ στο σκορ.

Ωστόσο, κάποια καλά διαστήματα των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου τους επέτρεψαν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας ένα «κεφάλι» 10 πόντων, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα από την αρχή του αγώνα.

Διατήρηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο

Με την ίδια ορμή ξεκίνησε και στη δεύτερη περίοδο το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο, έχοντας αυτή τη φορά τον Τζόρνταν Νουόρα στο «τιμόνι». Η Παρί ωστόσο πήρε «φωτιά» από τα 6.75 μέτρα και με τέσσερα διαδοχικά τρίποντα κατάφερε να περιορίσει τους Σέρβους, μειώνοντας τη διαφορά.

Ο Μονέκε συνέχισε το δικό του επιθετικό σόου μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, διατηρώντας την ομάδα του σε υψηλό ρυθμό. Παρόλα αυτά, οι Γάλλοι και πάλι δεν έμειναν πολύ πίσω, με αποτέλεσμα το +10 του Ερυθρού Αστέρα να παραμείνει μέχρι την ανάπαυλα.

Σταθερή απόδοση και απαντήσεις στην τρίτη περίοδο

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου δεν παρασύρθηκαν από τη διακοπή του ημιχρόνου και συνέχισαν ακριβώς όπως και στο πρώτο μέρος. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε μονίμως μια απάντηση στα εύστοχα σουτ της Παρί, μην την αφήνοντας ποτέ να πλησιάσει στο σκορ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, η σερβική ομάδα κατάφερνε να αυξάνει τη διαφορά υπέρ της, διατηρώντας τον έλεγχο και την ψυχολογία του αγώνα, χωρίς να επιτρέψει στην Παρί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Θρίλερ στο τέλος και ψύχραιμη αντίδραση

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Παρί είχε ένα ξέσπασμα, κάνοντας γρήγορα ένα 12-4 επιμέρους σκορ. Ο Ετιέν «οργίασε» και μείωσε το παιχνίδι πολύ γρήγορα στους 5 πόντους, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των Σέρβων, καθώς η διαφορά συρρικνωνόταν.

Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ψύχραιμος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Με δύο μεγάλα σουτ του Μπάτλερ, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν την υπέρ τους διαφορά και να βγουν νικητές από το παιχνίδι που είχε μετατραπεί σε ένα πραγματικό θρίλερ.

Οι κορυφαίοι του αγώνα για τον Ερυθρό Αστέρα

Ο ξεκάθαρος πρωταγωνιστής για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο Τσίμα Μονέκε, του οποίου το σόου ξεκίνησε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ο Νιγηριανός φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας στο «σακούλι» του 23 πόντους και 3 ριμπάουντ, δείχνοντας την επιθετική του δεινότητα.

Πίσω του βρέθηκε ο Τζάρεντ Μπάτλερ που σταμάτησε στους 13 πόντους, προσθέτοντας 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα συνέβαλε με ακόμη 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας την τριάδα των παικτών που ξεχώρισαν για την ομάδα του Βελιγραδίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko