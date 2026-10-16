Η πρόταση του NBA για φορετές συσκευές στους παίκτες και οι αντιδράσεις

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει εκφράσει την πρόθεση της λίγκας να επιτρέψει τη χρήση φορετών συσκευών, γνωστών ως wearables, από τους παίκτες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή πολύτιμων δεδομένων που αφορούν τη φυσική κατάσταση και την απόδοση των αθλητών. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτής της ιδέας αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, κυρίως λόγω ανησυχιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας με την Ένωση Παικτών του NBA (NBPA).

Η τεχνολογική πρόταση του Άνταμ Σίλβερ

Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε τις τεχνολογικές προθέσεις του NBA, τονίζοντας ότι η λίγκα επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την παρακολούθηση της απόδοσης των πρωταγωνιστών του πρωταθλήματος. Ο κομισάριος τάσσεται υπέρ αυτής της προοπτικής, αντιλαμβανόμενος παράλληλα τους προβληματισμούς που εγείρονται.

Η βασική ιδέα είναι η χρήση φορετών συσκευών που θα καταγράφουν δεδομένα κατά τη διάρκεια των αγώνων, παρέχοντας πληροφορίες για τους καρδιακούς παλμούς, την κίνηση, την ένταση της προσπάθειας και το σωματικό φορτίο των παικτών. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αξιολόγηση της απόδοσης και της αποκατάστασης των αθλητών.

Τι είναι τα wearables και η εφαρμογή τους στον αθλητισμό

Τα wearables αποτελούν φορετές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως έξυπνα ρολόγια, αισθητήρες και εξειδικευμένα συστήματα παρακολούθησης. Ο ρόλος τους είναι να καταγράφουν δεδομένα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού, οι συσκευές αυτές μπορούν να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες, ανάλογα με τον τύπο τους.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους καρδιακούς παλμούς, την κίνηση του σώματος, την ένταση της προσπάθειας που καταβάλλεται και το συνολικό σωματικό φορτίο. Η αξιοποίηση τέτοιων δεδομένων θεωρείται σημαντική για την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης των αθλητών, καθώς και για την παρακολούθηση της διαδικασίας αποκατάστασής τους μετά από αγώνες ή τραυματισμούς.

Οι προβληματισμοί και το εμπόδιο της συλλογικής σύμβασης

Παρά τα οφέλη που προβάλλονται από τη λίγκα, η υλοποίηση της ιδέας του Άνταμ Σίλβερ προϋποθέτει την επίτευξη συμφωνίας με την Ένωση Παικτών του NBA (NBPA). Οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών αποτελούν ένα βασικό εμπόδιο, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες.

Ένας ακόμη σημαντικός προβληματισμός αφορά την πιθανή αξιοποίηση αυτών των δεδομένων στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων των παικτών. Η ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του NBA απαγορεύει ρητά τη χρήση φορετών συσκευών κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθιστώντας απαραίτητη την αναθεώρηση ή τροποποίησή της για την εφαρμογή της πρότασης.

Η θέση του κομισάριου για την καθημερινή χρήση

Μιλώντας στο CNBC Sport, ο Άνταμ Σίλβερ υποστήριξε ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν ήδη τέτοιες συσκευές για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως οι αθλητές φορούν wearables για περίπου 22 ώρες την ημέρα, με τη μοναδική εξαίρεση να είναι η ώρα που αγωνίζονται.

Ο κομισάριος τόνισε ότι αυτή η κατάσταση «δεν βγάζει νόημα», υπονοώντας ότι οι περισσότεροι παίκτες κάνουν ήδη χρήση τεχνολογικών προϊόντων που κουβαλούν πάνω τους, αλλά το κάνουν με δική τους επιλογή και όχι ως επιβολή από τη λίγκα. Η δήλωσή του αυτή έγινε αναφερόμενος στις πιθανές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από την Ένωση Παικτών.

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με τον Σίλβερ, η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η εφαρμογή της ιδέας του παραμένει συνδεδεμένη με την επίτευξη συμφωνίας με την Ένωση Παικτών.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στην NBPA αναφέρουν ότι η λίγκα και το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών δεν έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα συζητήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό υποδηλώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες αντιρρήσεις και να βρεθεί μια κοινή λύση.

Με πληροφορίες από: Athletiko