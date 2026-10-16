Ο Μακεβόι πρωταγωνιστής στη δεύτερη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αστάνα

Ο Αυστραλός κολυμβητής Κάμερον Μακεβόι αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της δεύτερης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 25άρας στην Αστάνα. Ο Μακεβόι κατάφερε να κερδίσει στα 50 μέτρα ελεύθερο, ολοκληρώνοντας παράλληλα το Triple Crown στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Η επίδοσή του τον έφερε κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ εξασφάλισε και ένα σημαντικό χρηματικό μπόνους.

Η κυριαρχία του Μακεβόι στα 50μ ελεύθερο

Ο Κάμερον Μακεβόι, παρά την οριακή του είσοδο στον τελικό από την έβδομη θέση των προκριματικών, πραγματοποίησε μία ακόμη επίδειξη ταχύτητας στην Αστάνα. Ο Αυστραλός κολυμβητής επικράτησε στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 20.19 δευτερόλεπτα.

Αυτή η επίδοση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του, καθώς η κορυφαία του επίδοση είναι το 20.13 που είχε πετύχει την προηγούμενη εβδομάδα στην Τασκένδη. Παρόλο που αγωνίστηκε στην πρώτη διαδρομή, ο Μακεβόι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για την πρωτιά του. Δεύτερος τερμάτισε ο Ρώσος Έγκορ Κόρνεφ με 20.59, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο συμπατριώτης του Μακεβόι, Άιζακ Κούπερ, με χρόνο 21.13.

Το Triple Crown και ο στόχος του παγκόσμιου ρεκόρ

Με τη νίκη του στα 50μ ελεύθερο, ο Κάμερον Μακεβόι ολοκλήρωσε το Triple Crown, κάτι που σημαίνει ότι κατέκτησε το ίδιο αγώνισμα και στους τρεις σταθμούς της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η επιτυχία του εξασφάλισε ένα μπόνους ύψους 10.000 δολαρίων.

Παρά την εντυπωσιακή του πορεία στη σειρά αγώνων, ο Αυστραλός αθλητής διατηρεί ως στόχο να κολυμπήσει κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα και να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ της απόστασης. Το τρέχον παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο ανήκει στον Τζόρνταν Κρουκς με 19.90 δευτερόλεπτα, επίδοση που σημειώθηκε το 2024. Ο Μακεβόι θα έχει την επόμενη ευκαιρία του να κυνηγήσει αυτόν τον στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο τον Δεκέμβριο.

Εντυπωσιακές επιδόσεις και ρεκόρ στις γυναίκες

Στα γυναικεία αγωνίσματα, ξεχώρισε η αναμέτρηση στα 100 μέτρα πεταλούδα, όπου η Ρόος Φανότερντικ από το Βέλγιο κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 54.80 δευτερόλεπτα. Η Φανότερντικ βελτίωσε το εθνικό της ρεκόρ κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου και συμπλήρωσε το δεύτερο Triple Crown της στη σειρά των αγώνων.

Τη Βελγίδα αθλήτρια πίεσε μέχρι το τέλος η Κινέζα Γίτινγκ Γιου, η οποία τερμάτισε δεύτερη με 55.17 δευτερόλεπτα. Η επίδοση της Γιου ήταν αρκετή για να καταρρίψει το ασιατικό ρεκόρ της Λου Γινγκ, το οποίο κρατούσε από το 2014 με 55.25 δευτερόλεπτα.

Άλλα Triple Crown και ατομικά ρεκόρ

Δεύτερο Triple Crown εξασφάλισαν επίσης η Μάριτ Στέενμπεργκεν από την Ολλανδία και ο Πίτερ Κούτζε από τη Νότια Αφρική. Η Στέενμπεργκεν κυριάρχησε στα 100 μέτρα μεικτή ατομική με χρόνο 56.54 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της τη Βανοτερντάικ, η οποία τερμάτισε δεύτερη με 58.04.

Ο Πίτερ Κούτζε σημείωσε ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1:48.08. Με αυτή τη νίκη, ο Νοτιοαφρικανός επικράτησε του Σέιν Κάσας, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 1:49.48, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των ανδρών. Τέλος, η Ρωσίδα Εβγκένια Τσικουνόβα κέρδισε εντυπωσιακά στα 200 μέτρα πρόσθιο με 2:16.57, ολοκληρώνοντας και αυτή το Triple Crown της, σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά από την Τες Σχάουτεν (2:20.41), ενώ η Μόνα Μακσάρι ακολούθησε τρίτη με 2:20.46.

Με πληροφορίες από: Athletiko