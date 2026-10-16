Ενοχλήσεις στη μέση για τον Μιλουτίνοφ: Αμφίβολη η συμμετοχή του κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, όχι λόγω τακτικής επιλογής, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Ο Σέρβος σέντερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, καθιστώντας αμφίβολη την παρουσία του στον αγώνα.

Σκοπός των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι να μην χρησιμοποιήσουν τον Μιλουτίνοφ καθόλου στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Βαρκελώνης, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του παίκτη. Οι ενοχλήσεις αυτές προέκυψαν μετά από ένα χτύπημα με γονατιά που δέχθηκε ο παίκτης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παιχνιδιού, εναντίον της Βαλένθια.

Ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ενοχλήσεις στη μέση. Το πρόβλημα αυτό τον ανάγκασε να μείνει εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της κρίσιμης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Οι ενοχλήσεις στη μέση του Σέρβου σέντερ προέρχονται από ένα χτύπημα με γονατιά που δέχθηκε στον αγώνα εναντίον της Βαλένθια. Η κατάσταση αυτή έχει καταστήσει τη συμμετοχή του στον τρέχοντα αγώνα αμφίβολη, με την πρόθεση της ομάδας να είναι η πλήρης αποχή του από το παιχνίδι για προληπτικούς λόγους και την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης.

Η κατάσταση του Ντόντα Χολ και οι επιπτώσεις

Πέρα από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, η ομάδα του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει και άλλο πρόβλημα στη θέση των ψηλών. Ο Ντόντα Χολ δέχθηκε ένα χτύπημα στα μέσα της δεύτερης περιόδου του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Το χτύπημα αυτό ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Εάν ο Ντόντα Χολ δεν είναι σε θέση να επιστρέψει στο παρκέ, τότε ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι ο μοναδικός διαθέσιμος ψηλός παίκτης για τον Ολυμπιακό, δημιουργώντας επιπλέον προβληματισμό για το τεχνικό επιτελείο.

Προβλήματα και για άλλους παίκτες

Η λίστα των παικτών με προβλήματα υγείας δεν περιορίζεται στους Μιλουτίνοφ και Χολ. Ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος έχει αγωνιστεί για μόλις έξι λεπτά στην αναμέτρηση, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο.

Επιπλέον, ο Εμπάι Εντζάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό του μάτι, προσθέτοντας ακόμα ένα όνομα στον κατάλογο των παικτών που βρίσκονται εκτός φόρμας ή αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Οι πολλαπλοί τραυματισμοί δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας του αγώνα και των επόμενων υποχρεώσεων.

Οι επιλογές του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ εκτός δράσης λόγω των ενοχλήσεων στη μέση και τον Ντόντα Χολ να είναι αμφίβολος μετά το χτύπημα που δέχθηκε, οι επιλογές του Ολυμπιακού στη θέση των ψηλών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η αρχική πρόθεση της ομάδας να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Μιλουτίνοφ, σε συνδυασμό με την κατάσταση του Χολ, φέρνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο επίκεντρο ως τον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ.

Η απουσία βασικών παικτών και οι τραυματισμοί που έχουν προκύψει, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων του Γιάν Μοντέρο στο γόνατο και του αιματώματος του Εμπάι Εντζάι στο μάτι, δημιουργούν ένα απαιτητικό σκηνικό για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να βρει λύσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko