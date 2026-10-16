Το αναλυτικό πρόγραμμα του αγωνιστικού διημέρου του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ετοιμάζεται για ένα διήμερο γεμάτο αγωνιστικές δράσεις, προσελκύοντας δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει δοθεί στη δημοσιότητα, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα αγώνων που καλύπτουν διάφορες αποστάσεις.

Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν αθλητές και δρομείς όλων των επιπέδων, με τις διαθέσιμες διαδρομές να εκτείνονται από τα 1.200 μέτρα, ειδικά σχεδιασμένα για τους μικρούς φίλους του αθλητισμού, έως την κλασική μαραθώνια διαδρομή των 42.195 μέτρων, που απευθύνεται σε ενήλικες.

Το πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αγωνιστικών δράσεων για δρομείς κάθε ηλικίας, για ακόμη μια χρονιά. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν αθλητές και δρομείς όλων των επιπέδων, με τις διαθέσιμες αποστάσεις να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος.

Οι αγώνες ξεκινούν από τα 1.200 μέτρα για τους μικρούς φίλους του αθλητισμού και φτάνουν έως τα 42.195 μέτρα της κλασικής μαραθώνιας διαδρομής για τους ενήλικες. Αυτή η ποικιλία διαδρομών εξασφαλίζει τη συμμετοχή και την εμπειρία του Μαραθωνίου για ένα μεγάλο κοινό.

Οι αλλαγές στο φετινό αγωνιστικό διήμερο

Όσοι παρακολουθούν διαχρονικά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας θα παρατηρήσουν ότι το φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα παρουσιάζει ορισμένες αλλαγές σε σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν τη δομή και τις ώρες διεξαγωγής των διαφόρων αγώνων.

Οι αλλαγές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την εμπειρία των δρομέων και των θεατών, ενώ παράλληλα διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Αγώνες της πρώτης ημέρας: Παιδιά, ΑμεΑ και 5 χιλιομέτρων

Ο Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1.200 μ. Telekom θα φιλοξενήσει 1.000 μαθητές και μαθήτριες Δ’, Ε και ΣΤ’ Δημοτικού. Η προβλεπόμενη ώρα άφιξης και συγκέντρωσης στο Σύνταγμα είναι 15:15-15:40, με την παράδοση προσωπικών αντικειμένων και αποχώρηση γονέων στις 15:40. Η τοποθέτηση των παιδιών στην εκκίνηση θα γίνει από 15:45 έως 15:55, ενώ η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 16:00 σε 3 κύματα, ανά 10 λεπτά. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 16:35.

Στον αγώνα SOH & ΑμεΑ Telekom θα συμμετάσχουν 500 άτομα. Η άφιξη και συγκέντρωση στο Σύνταγμα προβλέπεται μεταξύ 16:00 και 16:30, με την παράδοση προσωπικών αντικειμένων στις 16:35. Η τοποθέτηση στην εκκίνηση θα γίνει στις 16:40, και η εκκίνηση του αγώνα σε 1 κύμα στις 16:45. Το τέλος του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 16:55.

Για τον Αγώνα δρόμου 5 χλμ. Telekom, αναμένονται 30.000 δρομείς. Η προβλεπόμενη ώρα άφιξης των δρομέων είναι στις 16:00, με την παράδοση προσωπικών αντικειμένων να πραγματοποιείται από 16:10 έως 16:40. Η τοποθέτηση των δρομέων στην εκκίνηση θα γίνει στις 16:45. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 17:00 σε 20 κύματα, με το δεύτερο κύμα να ξεκινά 4 λεπτά αργότερα και από το 3ο μέχρι το 20ό ανά 6 λεπτά. Οι απονομές μεταλλίων έχουν προγραμματιστεί για τις 17:30, και το τέλος του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 20:10.

Ο νυχτερινός αγώνας 5 χιλιομέτρων των πανεπιστημίων

Ο αγώνας 5km Universities Night Run allwyn θα συγκεντρώσει 3.000 δρομείς. Η προβλεπόμενη ώρα άφιξης των δρομέων είναι στις 19:00, ενώ η παράδοση προσωπικών αντικειμένων θα γίνει από 19:10 έως 19:40. Η τοποθέτηση των δρομέων στην εκκίνηση έχει οριστεί για τις 19:45.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 σε 2 κύματα, με το δεύτερο κύμα να ξεκινά 5 λεπτά αργότερα. Οι απονομές μεταλλίων θα πραγματοποιηθούν στις 20:30, και το τέλος του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 21:10.

Οι αγώνες της δεύτερης ημέρας: 10 χιλιομέτρων και ο Μαραθώνιος

Ο Αγώνας δρόμου 10 χλμ. allwyn θα υποδεχθεί 17.000 δρομείς. Η προβλεπόμενη ώρα άφιξης των δρομέων είναι στις 07:15, με την παράδοση προσωπικών αντικειμένων να γίνεται από 07:15 έως 07:45. Η τοποθέτηση των δρομέων στην εκκίνηση έχει οριστεί για τις 07:45.

Η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου θα δοθεί στις 08:00 σε 11 κύματα. Το δεύτερο κύμα θα ξεκινήσει 2 λεπτά αργότερα, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο 3 λεπτά μετά το προηγούμενο, και από το έκτο μέχρι το ενδέκατο κύμα ανά 4 λεπτά. Οι απονομές μεταλλίων θα γίνουν στις 09:45, και το τέλος του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα είναι στις 10:10.

Για τον Μαραθώνιο δρόμο 42.195 μ., αναμένονται 25.000 δρομείς. Η αναχώρηση λεωφορείων για την αφετηρία έχει προγραμματιστεί από 05:00 έως 06:30. Στις 06:30 θα αναχωρήσει λεωφορείο για δημοσιογράφους και VIP, καθώς και για κριτές και εθελοντές, προκειμένου να τοποθετηθούν στη διαδρομή. Το κλείσιμο τμηματικά της μαραθώνιας διαδρομής και στα δύο ρεύματα θα γίνει στις 07:30, ενώ η τοποθέτηση των δρομέων στα blocks έχει οριστεί από 08:00 έως 08:25.

Με πληροφορίες από: Athletiko