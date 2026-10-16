Η Αναντολού Εφές έκανε «παρέλαση» στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις

Η Αναντολού Εφές μετέτρεψε σε εφιάλτη τη βραδιά της Ζαλγκίρις στην αρένα του Κάουνας, κατακτώντας μια εμφατική νίκη με σκορ 70-85. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague, βρήκε την τουρκική ομάδα να επιδεικνύει σοβαρότητα και αποφασιστικότητα από το πρώτο λεπτό. Με συνοπτικές διαδικασίες, η Εφές έκανε «παρέλαση» στη Λιθουανία, φεύγοντας με το «διπλό».

Εμφατική επικράτηση από την αρχή

Από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, η Αναντολού Εφές έδειξε τις επιθετικές της διαθέσεις και την «όρεξη» να φύγει νικήτρια από το Κάουνας. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας από νωρίς την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της.

Η Ζαλγκίρις, από την πλευρά της, φάνηκε να μην έχει τις απαραίτητες ισορροπίες στην άμυνά της, με αποτέλεσμα να δεχθεί 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στην επίθεση είχε σημειώσει μόλις 12. Οι Πι Τζέι Ντοζίερ και Κάμερον Πέιν ξεκίνησαν ιδιαίτερα «ορεξάτοι», συμβάλλοντας στο αρχικό προβάδισμα της Εφές.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι διαφορές

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη για τη Ζαλγκίρις στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς η λιθουανική ομάδα βρέθηκε να κυνηγάει διψήφιες διαφορές. Στο 16ο λεπτό, το σκορ ήταν 24-40 υπέρ της Εφές, δείχνοντας την κυριαρχία των φιλοξενούμενων. Παρά την πίεση, οι Στέρλινγκ Μπράουν, Τουμπέλις και Κάρσεν Έντουαρντς προσπάθησαν να «μαζέψουν» την κατάσταση.

Οι προσπάθειες των παικτών της Ζαλγκίρις είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διαφορά μέχρι το ημίχρονο, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 36-42 στο 20ό λεπτό. Ωστόσο, η Αναντολού Εφές διατήρησε το προβάδισμα, δείχνοντας ότι είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Τραυματισμός και σταθερό προβάδισμα

Στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, η Εφές αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, καθώς ο Πι Τζέι Ντοζίερ αποχώρησε με τραυματισμό, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην επίθεση της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Παρόλα αυτά, η τουρκική ομάδα δεν έχασε τον ρυθμό της.

Οι Κάμερον Πέιν και Κόλιν Μάλκολμ ανέλαβαν δράση, καταφέρνοντας να στείλουν ξανά την Αναντολού Εφές σε διψήφιο προβάδισμα. Στο 28ο λεπτό, το σκορ έφτασε στο 54-64, με την τουρκική ομάδα να διατηρεί σταθερά την απόσταση ασφαλείας από τους γηπεδούχους.

Η «έκτακτη» κατάσταση για τη Ζαλγκίρις

Καθώς το παιχνίδι οδηγούνταν στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Εφές διατηρούσε σταθερά προβάδισμα άνω των 10 πόντων. Εννέα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, η διαφορά έφτασε στο +14, με το σκορ να είναι 56-70 στο 31ο λεπτό. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «έκτακτη» για τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις.

Η Ζαλγκίρις, αντί να καταφέρει να μειώσει τη διαφορά, βρισκόταν πίσω με όλο και περισσότερους πόντους. Το προβάδισμα της Εφές έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους, κάνοντας το παιχνίδι να μοιάζει τελειωμένο πριν την ώρα του, και την έδρα της Ζαλγκίρις να «σπάει» ξανά.

Οι κορυφαίοι της αναμέτρησης

Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μάθιου Στραζέλ, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στη φετινή σεζόν. Ο Στραζέλ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους και τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Κάμερον Πέιν, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους. Ο Σάριτς πρόσθεσε άλλους 14 πόντους, συμπληρώνοντας την επιθετική τριάδα που οδήγησε την Αναντολού Εφές στην εμφατική επικράτηση επί της Ζαλγκίρις.

Με πληροφορίες από: Athletiko