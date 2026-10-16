Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε εισιτήρια φιλάθλων του Ολυμπιακού πριν τον αγώνα της Euroleague

Προβλήματα δημιουργήθηκαν για φιλάθλους του Ολυμπιακού έξω από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι ακύρωσαν εισιτήρια σε αρκετούς υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων», με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός γηπέδου παρά το γεγονός ότι κατείχαν έγκυρα εισιτήρια. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια, ειδικά σε όσους είχαν ταξιδέψει από μακριά για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ακυρώσεις εισιτηρίων στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»

Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο πρόβλημα έξω από το «Παλάου Μπλαουγκράνα», την έδρα της Μπαρτσελόνα. Ενώ η ώρα του τζάμπολ της αναμέτρησης πλησίαζε, οι γηπεδούχοι προχώρησαν στην ακύρωση των εισιτηρίων τους, εμποδίζοντάς τους να εισέλθουν στο στάδιο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα αρκετή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, αφήνοντας τους φιλάθλους εκτός γηπέδου. Η Μπαρτσελόνα «έκοψε» μερικούς από τους υποστηρικτές του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι αυτοί είχαν προμηθευτεί κανονικά τα εισιτήριά τους για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Ο λόγος της απόφασης των Καταλανών

Η απόφαση των Καταλανών να μην επιτρέψουν την είσοδο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού βασίστηκε στο γεγονός ότι οι κρατήσεις των εισιτηρίων είχαν γίνει στα ελληνικά. Οι γηπεδούχοι εκτίμησαν ότι τα εν λόγω εισιτήρια δεν τηρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οδηγώντας στην ακύρωσή τους.

Παρά τις προσπάθειες των φιλάθλων να εισέλθουν, η στάση των διοργανωτών ήταν αμετάκλητη. Η συγκεκριμένη ενέργεια άφησε πολλούς υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων» εκτός του γηπέδου, στερώντας τους τη δυνατότητα να δουν από κοντά τον αγώνα.

Η ταλαιπωρία των φιλάθλων

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα άσχημη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι, διανύοντας σημαντικές αποστάσεις, με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η ακύρωση των εισιτηρίων τους, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, σήμανε την απώλεια της ευκαιρίας να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, παρά τον κόπο και τα έξοδα του ταξιδιού τους. Οι φίλαθλοι βρέθηκαν εκτός γηπέδου, έχοντας κάνει τον κόπο να ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.

Το πλαίσιο του αγώνα της Euroleague

Ο αγώνας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακού αποτελεί μέρος της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα σε μία σημαντική αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου, στις 21:30, με στόχο του Ολυμπιακού να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Η εκτός έδρας αποστολή είναι κρίσιμη για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta