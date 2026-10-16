Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την Μπαρτσελόνα: Εκτός ο Ντόρσεϊ, μπήκε ο Νετζήπογλου

Γνωστή έγινε η σύνθεση της δωδεκάδας του Ολυμπιακού ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Το παιχνίδι διεξάγεται για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και σηματοδοτεί τη δεύτερη δοκιμασία των «ερυθρολεύκων» μέσα στη «διαβολοβδομάδα». Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να παίρνει τη θέση του στην τελική επιλογή των παικτών.

Η αναμέτρηση στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»

Ο Ολυμπιακός, έχοντας στις αποσκευές του την ψυχολογία από την πρόσφατη ιστορική ανατροπή που πέτυχε επί της Βαλένθια, καλείται να αντιμετωπίσει μία ακόμη απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία. Η αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, μία από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, διεξάγεται στο εμβληματικό «Παλάου Μπλαουγκράνα», την έδρα των Καταλανών.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague και είναι προγραμματισμένος για τις 16 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30. Για τους «ερυθρόλευκους», πρόκειται για το δεύτερο παιχνίδι της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας», γεγονός που προσθέτει στην επιβάρυνση και την πρόκληση για την ελληνική ομάδα, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Για το προσεχές παιχνίδι στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς μία σημαντική μονάδα του, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 30χρονος γκαρντ δεν είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση, καθώς αποκλείστηκε από την αποστολή της ομάδας και επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Η απουσία του Ντόρσεϊ συνδέεται με ένα πρόσφατο ξέσπασμά του κατά της ομάδας, το οποίο εκδηλώθηκε δημόσια μέσω των social media. Ο παίκτης κλήθηκε να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό του από τη δωδεκάδα και την επιστροφή του στην πατρίδα.

Η είσοδος του Όμηρου Νετζήπογλου

Τη θέση που άφησε κενή ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα της EuroLeague με την Μπαρτσελόνα, πήρε ο Όμηρος Νετζήπογλου. Ο νεαρός παίκτης ενσωματώνεται στην αποστολή και θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή στην απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση, προσφέροντας μία επιπλέον λύση στην περιφέρεια.

Η παρουσία του Νετζήπογλου στην τελική δωδεκάδα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τον ίδιο να αποδείξει την αξία του και να συνεισφέρει στην προσπάθεια της ομάδας, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία του έμπειρου γκαρντ. Η συμμετοχή του σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις δυνατότητές του.

Η πλήρης δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Η τελική σύνθεση της δωδεκάδας του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, περιλαμβάνει τους εξής παίκτες, οι οποίοι θα αγωνιστούν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»:

ΜακΙντάιρ

Μοντέρο

Τζόσεφ

Φουρνιέ

Νετζήπογλου

Παπανικολάου

Γουόρντ

Βεζένκοβ

Εντζάι

Μιλουτίνοφ

Χολ

Τζόουνς

Αυτοί οι δώδεκα παίκτες αποτελούν την επιλογή του προπονητικού επιτελείου για να αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα στην έκτη αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην δύσκολη έδρα της Μπαρτσελόνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta