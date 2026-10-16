Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Χάποελ: Εκτός ο Μπόνγκα και άλλοι παίκτες

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ωστόσο, η ομάδα θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Ίζακ Μπόνγκα δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Γερμανός φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, ενώ εκτός μάχης βρίσκονται και άλλοι παίκτες.

Η απουσία του Ίζακ Μπόνγκα

Ο Ίζακ Μπόνγκα δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει το «παρών» στην επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Γερμανός φόργουορντ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον καρπό του δεξιού του χεριού.

Λόγω αυτού του τραυματισμού, ο Μπόνγκα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens». Η απουσία του προσθέτει μια επιπλέον πρόκληση για την ελληνική ομάδα, καθώς ο παίκτης δεν έχει ακόμα αναρρώσει πλήρως.

Οι υπόλοιπες απουσίες

Πέρα από τον Ίζακ Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και άλλων αθλητών για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής τέθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Επιπλέον, ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα. Οι απουσίες αυτών των παικτών περιορίζουν τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου και απαιτούν προσαρμογές στη σύνθεση της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής

Ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και Χάποελ Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένος για τις 16 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:15. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των «πρασίνων», στο «Telekom Center Athens», όπου οι φίλαθλοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, μιας διοργάνωσης στην οποία ο Παναθηναϊκός έχει δείξει εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες της και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στον αντίπαλό της.

Η πλήρης 12άδα των «πρασίνων»

Παρά τις σημαντικές απουσίες, η 12άδα του Παναθηναϊκού έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Τη σύνθεση των «πρασίνων» για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελούν οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης και Μπάντιο.

Επίσης, στην αποστολή περιλαμβάνονται οι Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ομάδας. Την 12άδα συμπληρώνουν οι Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας και Φαλ, δίνοντας στον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς τις διαθέσιμες επιλογές του.

Το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται στην 6η αγωνιστική της Euroleague με ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί. Η ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, διατηρώντας το απόλυτο στην αρχή της διοργάνωσης.

Μετά και το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής, οι «πράσινοι» αναζητούν το 6/6, επιδιώκοντας να συνεχίσουν την επιτυχημένη τους πορεία. Η διατήρηση του αήττητου αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για την ομάδα, η οποία επιθυμεί να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta