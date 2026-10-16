Ο Ολυμπιακός σε τροχιά οκτάδας στο Europa League: Τα σενάρια πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός, μετά το σημαντικό διπλό που πέτυχε επί της Μαρσέιγ με σκορ 0-1, έχει εισέλθει δυναμικά σε τροχιά οκτάδας στην League Phase του Europa League. Παρόλο που μόλις ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική του θεσμού, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται ήδη να ξεκινήσουν τους υπολογισμούς για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει καταφέρει να κάνει το 2/2 και να συγκεντρώσει το απόλυτο των βαθμών, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στα δέκα κλαμπ που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο.

Η πορεία μετά το διπλό στη Μασσαλία

Το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Βελοντρόμ απέναντι στη Μαρσέιγ. Αυτό το αποτέλεσμα, με σκορ 0-1, έδωσε στην ομάδα έξι βαθμούς, διατηρώντας το απόλυτο στον θεσμό της League Phase του Europa League.

Η επίδοση αυτή έχει φέρει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ ευνοϊκή θέση, καθώς έχει μπει από νωρίς σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι μία από τις δέκα ομάδες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν έξι βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Στόχος η απευθείας πρόκριση στους «16»

Για να εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, θα πρέπει να τερματίσει σε μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις της συνολικής βαθμολογίας της League Phase. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, αυτό το σενάριο δεν θεωρείται καθόλου απίθανο για τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλατφόρμας Football Meets Data, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη στιγμή 54.8% πιθανότητες να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει η ομάδα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Οι απαιτούμενοι βαθμοί για την οκτάδα

Έχοντας ήδη συγκεντρώσει έξι πόντους, ο Ολυμπιακός στοχεύει να προσθέσει τουλάχιστον δέκα ακόμη βαθμούς στα εναπομείναντα έξι παιχνίδια του. Αυτοί οι δέκα πόντοι, σύμφωνα με τις αναλύσεις, θα είναι κατά 73% αρκετοί για να του εξασφαλίσουν ένα απευθείας εισιτήριο για τους «16», αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο γύρο των play-offs.

Εάν οι Πειραιώτες καταφέρουν να συγκεντρώσουν έναν επιπλέον βαθμό, φτάνοντας τους έντεκα συνολικά, τότε η πιθανότητα να βρεθούν έστω στην όγδοη θέση εκτοξεύεται στο 97%. Αυτό το σενάριο προσφέρει μια πολύ πιο ασφαλή θέση στην κατάταξη της League Phase του Europa League.

Τα «βατά» και τα δύσκολα παιχνίδια

Η γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data προτείνει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη συλλογή των απαιτούμενων βαθμών. Ειδικότερα, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει εννέα πόντους από τα θεωρητικά πιο «βατά» ματς, δηλαδή αυτά κόντρα σε Σπάρτα Πράγας, Τσέλιε και Τορένσε, τότε η κατάσταση απλοποιείται σημαντικά.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειάζονταν μόλις έναν ή δύο επιπλέον βαθμούς από τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια τους. Αυτά τα παιχνίδια είναι με τις ομάδες Ρεν, Χόφενχαϊμ και Μίλαν, τα οποία θεωρούνται πιο απαιτητικά, αλλά με την προϋπόθεση των εννέα βαθμών, η πίεση μειώνεται αισθητά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta