Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Παπάγου με 81-69 στο «Σαλούν»

Ο Πρωτέας Βούλας κατάφερε να αποσπάσει ένα άνετο διπλό στην έδρα του Παπάγου, επικρατώντας με 81-69 για την τρίτη αγωνιστική της Elite League. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τον Πρωτέα Βούλας στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι, οι «Στρατηγοί», παραμένουν χωρίς νίκη μετά από τρεις αγώνες. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Σαλούν», με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Η αρχή της αναμέτρησης και το προβάδισμα του Πρωτέα

Τα πρώτα τέσσερα λεπτά του παιχνιδιού κύλησαν με ισορροπία στο σκορ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες στο 9-9. Ωστόσο, η συνέχεια βρήκε τον Πρωτέα Βούλας να αλλάζει τη ροή της αναμέτρησης. Η ευστοχία στα μακρινά σουτ, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Ολαγίνκα κοντά στο καλάθι, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να αποκτήσουν ένα προβάδισμα επτά πόντων, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με σκορ 21-28.

Η αντίδραση του Παπάγου και η ευστοχία από την περιφέρεια

Ο Evertech Παπάγου προσπάθησε να αντιδράσει στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Τα μακρινά σουτ των Πετανίδη και Σιγάλα έδωσαν στους γηπεδούχους την ώθηση που αναζητούσαν, μειώνοντας τη διαφορά στο 30-33 στο 13ο λεπτό του αγώνα. Παρά τις προσπάθειες του Παπάγου για την επάνοδό του, η εξαιρετική ευστοχία των παικτών του Μάνου Μανουσέλη, οι οποίοι είχαν 7/11 τρίποντα και ποσοστό ευστοχίας 64% στο ημίχρονο, τους κράτησε σταθερά μπροστά στο σκορ. Το ημίχρονο βρήκε τον Πρωτέα Βούλας να προηγείται με 43-52.

Η αντεπίθεση των γηπεδούχων στην τρίτη περίοδο

Το σκηνικό άλλαξε σημαντικά στην τρίτη περίοδο, καθώς οι παίκτες του Φώτη Καρακώστα επέδειξαν μεγαλύτερη σκληράδα στην άμυνα. Επιθετικά, ο Τζέικομπς ανέλαβε πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα η διαφορά να μειωθεί στους τρεις πόντους, φτάνοντας το 51-54 στο 24ο λεπτό. Ωστόσο, ο Πρωτέας Βούλας βρήκε σημαντικές λύσεις από τους Κόη, Δήμου και Ολαγίνκα, οι οποίοι διατήρησαν την ομάδα σε θέση οδηγού, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 55-62.

Το ξέσπασμα του Πρωτέα και η τελική επικράτηση

Στην τελευταία περίοδο, ο Πρωτέας Βούλας ανέβασε την απόδοσή του, με τον Δήμου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και να παίρνει τη σκυτάλη από τον Ζαν-Μπατίστ. Η ομάδα των Νοτίων προαστίων ξέφυγε με διαφορά 14 πόντων, φτάνοντας το 59-73 στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κόης έβαλε τη «σφραγίδα» στο τέλος του αγώνα, διασφαλίζοντας την άνετη νίκη για τον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος έφυγε νικητής από το «Σαλούν» με τελικό σκορ 69-81.

Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων

Για τον Evertech Παπάγου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Φώτη Καρακώστα, ξεχώρισαν οι Τζέικομπς με 19 πόντους (με 1 τρίποντο), Πετανίδης με 16 πόντους (με 3 τρίποντα) και Ζευγαράς με 13 πόντους. Ακολούθησαν οι Σιγάλας με 5 πόντους (1 τρίποντο), Παπαγεωργίου με 7 πόντους (1 τρίποντο), Μαλέλης με 3 πόντους, Βαφειάδης με 3 πόντους (1 τρίποντο) και Καραγεωργίου με 3 πόντους. Στην αναμέτρηση συμμετείχαν επίσης οι Μπίσοπ, Γιαννόπουλος και Μπάρμπας.

Από την πλευρά του Πρωτέα Βούλας, με προπονητή τον Μάνο Μανουσέλη, τέσσερις παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Δήμου ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους (με 4 τρίποντα), ενώ ο Κόης συνέβαλε επίσης με 16 πόντους (με 3 τρίποντα). Ο Ολαγίνκα πρόσθεσε 14 πόντους και ο Κάλλας 10 πόντους (με 2 τρίποντα). Ακόμη, ο Ζαν-Μπατίστ σημείωσε 8 πόντους (με 1 τρίποντο), ο Μερμίγκης 6 πόντους, ο Μπέλη 6 πόντους, ο Ταμβάκης 3 πόντους (με 1 τρίποντο) και ο Κολσούζογλου 2 πόντους. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Παπανικολάου, Χριστοφιδέλλης και Αναστασόπουλος.

Άλλες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής της Elite League, πραγματοποιήθηκαν και άλλες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν οι αγώνες Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό, Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό, Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή και Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta