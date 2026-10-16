Ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίστηκε στην προπόνηση των Λέικερς με σπάνια Bugatti

Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο διάσημος Σλοβένος μπασκετμπολίστας, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην προπόνηση των Λος Άντζελες Λέικερς, οδηγώντας ένα ιδιαίτερα σπάνιο υπεραυτοκίνητο. Πρόκειται για μια συλλεκτική Bugatti W16 Mistral, ένα από τα μόλις 99 οχήματα που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως. Η παρουσία του με το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, τράβηξε τα βλέμματα και έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης.

Η εντυπωσιακή άφιξη στην προπόνηση

Ο Σλοβένος σταρ έφτασε στην προπόνηση των Λέικερς με την εντυπωσιακή Bugatti W16 Mistral, ένα από τα σπανιότερα ανοιχτά αυτοκίνητα στον κόσμο. Το όχημα αυτό, ένα roadster με 1.600 ίππους, αποτελεί μέρος μιας εξαιρετικά περιορισμένης σειράς παραγωγής.

Η άφιξη του Ντόντσιτς με το υπεραυτοκίνητο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media. Την εμφάνιση του παίκτη και του οχήματος κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, το Sportal και το Bleacher Report, ενώ το BasketNews αναφέρθηκε στη Mistral ως μια νέα προσθήκη στην πλούσια συλλογή αυτοκινήτων του.

Η αξία και η συλλεκτική φύση του οχήματος

Αρκετά δημοσιεύματα περιγράφουν τη συγκεκριμένη Bugatti ως ένα αυτοκίνητο αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επίσημη τιμή που είχε ανακοινώσει η ίδια η εταιρεία κατά την παρουσίαση της W16 Mistral ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ, προ φόρων.

Η συλλεκτική φύση του μοντέλου είναι εμφανής, καθώς όλες οι θέσεις παραγωγής είχαν εξασφαλιστεί από πελάτες πριν ακόμη από τη δημόσια αποκάλυψή του. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να αποκαλύπτουν το ακριβές ποσό που πλήρωσε ο Λούκα Ντόντσιτς για το δικό του αυτοκίνητο, καθώς δεν είναι γνωστός ο πρόσθετος εξοπλισμός ή οι εξατομικεύσεις που ενδεχομένως επέλεξε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ιστορική σημασία

Η Bugatti W16 Mistral κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της εταιρείας, καθώς αποτελεί το τελευταίο μοντέλο δρόμου της μάρκας που φέρει τον εμβληματικό κινητήρα W16. Πρόκειται για ένα ισχυρό σύνολο 8,0 λίτρων, εξοπλισμένο με τέσσερα turbo, το οποίο αποδίδει συνολικά 1.600 ίππους.

Η επίσημη τελική ταχύτητα του συγκεκριμένου μοντέλου αναφέρεται στα 420 χιλιόμετρα την ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ειδική έκδοση, η W16 Mistral World Record Car, κατάφερε να φτάσει τα 453,91 χιλιόμετρα την ώρα τον Νοέμβριο του 2024. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε στην πίστα δοκιμών του Papenburg στη Γερμανία, με οδηγό τον Άντι Γουάλας, και αφορά το αυτοκίνητο της προσπάθειας του ρεκόρ, όχι την επιβεβαιωμένη επίδοση της Mistral που οδηγεί ο Ντόντσιτς.

Η ολοκλήρωση της παραγωγής και η συλλογή του Ντόντσιτς

Η παραγωγή της σειράς Bugatti W16 Mistral ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026. Η Bugatti επιβεβαίωσε ότι κατασκευάστηκαν συνολικά 99 αυτοκίνητα, με το καθένα να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιλογές και τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη του.

Για τον Λούκα Ντόντσιτς, η Mistral προστίθεται σε ένα γκαράζ που περιλαμβάνει ήδη μια ποικιλία από διαφορετικά και εντυπωσιακά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, η συλλογή του περιλαμβάνει επίσης μοντέλα όπως Koenigsegg Regera, Rimac Nevera, Lamborghini Urus και ένα κλασικό Ford Bronco. Ωστόσο, αυτή τη φορά, ήταν η Bugatti που συνόδευσε τον σταρ των Λέικερς στην προπόνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta