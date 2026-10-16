Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης εκφράζει προβληματισμούς για τη λειτουργία της ΕΟΚ

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ανεξάρτητο εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), εξέφρασε δημόσια, μέσω των social media, τις απόψεις του για τον τρόπο λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Ο κ. Δελημπαλταδάκης τόνισε ότι δεν πιστεύει σε μια Ομοσπονδία που λειτουργεί με επιθετικότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεργασία και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εκλεγμένων μελών. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει προβληματισμούς σχετικά με τη δημοκρατική λειτουργία και την αξιοποίηση της εμπειρίας των μελών του Δ.Σ.

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Δελημπαλταδάκη

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ο οποίος διαθέτει εμπειρία δεκαετιών στον χώρο του μπάσκετ, απέστειλε μήνυμα μέσω των social media, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ορισμένους τομείς της λειτουργίας της ΕΟΚ. Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις συνεδριάσεις από τις οποίες απουσίαζε, ενώ υπογράμμισε τη βασική του αρχή ότι δεν έχει πίστη σε μια ΕΟΚ η οποία λειτουργεί με επιθετικότητα.

Ο κ. Δελημπαλταδάκης πιστεύει βαθιά ότι η πρόοδος του ελληνικού μπάσκετ απαιτεί συνεργασία, διάλογο, διαφάνεια, αξιοκρατία και ουσιαστική συμμετοχή όλων όσοι έχουν εκλεγεί για να το υπηρετούν. Η θέση του αυτή έρχεται ως συνέχεια της ανεξάρτητης πορείας που έχει επιλέξει να ακολουθεί εντός της Ομοσπονδίας.

Η προσφορά του στην προηγούμενη θητεία

Κατά την πρώτη του θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης είχε την ευκαιρία να συμβάλει ενεργά σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η δημιουργία της Elite League, μια κίνηση που στόχευε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Επιπλέον, ο κ. Δελημπαλταδάκης συνέβαλε σε μεταρρυθμίσεις όπως η θέσπιση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η εφαρμογή του διπλού δελτίου για τους αθλητές, η δημιουργία θυγατρικών ομάδων και η αλλαγή της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Τη συγκεκριμένη περίοδο τη χαρακτήρισε ως περίοδο δημιουργίας, συνεργασίας και προσωπικής προσπάθειας, μέσα από την οποία επιδίωξε να προσφέρει ουσιαστικά στο άθλημα και στα σωματεία του.

Η ανεξάρτητη στάση και η εμπιστοσύνη των σωματείων

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην ΕΟΚ, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης πορεύτηκε ως ανεξάρτητος, δηλώνοντας ότι δεν είχε παραταξιακές δεσμεύσεις και προσωπικές εξαρτήσεις. Ο μοναδικός γνώμονας της δράσης του ήταν, όπως ανέφερε, το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ.

Η εμπιστοσύνη που του έδειξαν τα σωματεία για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μάλιστα με αυξημένο αριθμό ψήφων σε σχέση με την πρώτη του εκλογή, αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Ακριβώς απέναντι σε αυτή την εμπιστοσύνη αισθάνεται σήμερα την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια.

Προβληματισμοί για τη νέα διοικητική θητεία

Κατά τη διάρκεια της νέας διοικητικής θητείας, ο κ. Δελημπαλταδάκης διαπιστώνει ότι η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συνοδευτεί από αρμοδιότητες ή δυνατότητες παρέμβασης. Αυτό, όπως υποστηρίζει, δεν επιτρέπει την ουσιαστική αξιοποίηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της διάθεσής του να προσφέρει στο άθλημα.

Η ανεξάρτητη στάση που επέλεξε να διατηρήσει κατά την εκλογική διαδικασία έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο περιορισμένης συμμετοχής του στις διοικητικές πρωτοβουλίες και στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Ο ίδιος δεν επιθυμεί να αξιολογήσει προθέσεις ούτε να αποδώσει προσωπικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση.

Η σημασία της δημοκρατικής λειτουργίας

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης τονίζει ότι η δημοκρατική λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου δεν μπορεί να εξαντλείται στην αριθμητική υπεροχή της πλειοψηφίας. Για τον ίδιο, η ορθή λειτουργία απαιτεί σεβασμό, διάλογο και πραγματική δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκλεγμένων εκπροσώπων.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα περιβάλλον εντός της Ομοσπονδίας όπου όλες οι φωνές ακούγονται και αξιοποιούνται, ανεξάρτητα από παραταξιακές δεσμεύσεις, με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko