Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με «πωρωτική» ομιλία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, απηύθυνε μια ιδιαίτερα εμψυχωτική ομιλία στους ποδοσφαιριστές του μετά την εκτός έδρας νίκη με 0-1 επί της Μαρσέιγ. Ο αγώνας διεξήχθη στο δύσκολο γήπεδο του Βελοντρόμ, όπου η ατμόσφαιρα καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο απαιτητική για κάθε φιλοξενούμενη ομάδα. Η σημαντική αυτή επικράτηση αφιερώθηκε στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Μασσαλία για να υποστηρίξει τους «ερυθρόλευκους».

Η «πωρωτική» ομιλία στα αποδυτήρια

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την επικράτηση του Ολυμπιακού, ο Βάσκος τεχνικός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πραγματοποίησε άλλη μία «πωρωτική» και ψυχωμένη ομιλία προς τους παίκτες του, όπως συνηθίζει μετά από σημαντικά παιχνίδια. Στα αποδυτήρια του Βελοντρόμ, ο προπονητής εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια και την ψυχή που κατέθεσαν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο Αλγκουαθίλ είπε μεταξύ άλλων προς τους παίκτες του: «Σας ευχαριστώ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός! Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας και την κατάθεση ψυχής σας. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα. Συγχαρητήρια για τη νίκη. Ήταν αυτό που θέλαμε και που έπρεπε να γίνει». Με αυτά τα λόγια, ο προπονητής τόνισε τη σημασία της αγωνιστικότητας και του πάθους που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ομάδα.

Η σημασία της νίκης και η αφιέρωση στον κόσμο

Η σημασία αυτής της νίκης τονίστηκε και από τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος μίλησε στη μεικτή ζώνη του Βελοντρόμ. Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι οι παίκτες είχαν συζητήσει μεταξύ τους στα αποδυτήρια την επιθυμία τους για αυτό το «διπλό», ειδικά για τον κόσμο τους που δεν μπόρεσε να είναι παρών στη Μασσαλία. Η επιθυμία αυτή αποτυπώθηκε πλήρως στο αποτέλεσμα του αγώνα.

Ο ίδιος ο κόουτς Αλγκουαθίλ, απαντώντας σε ερώτηση του Gazzetta στη μεικτή ζώνη, υπογράμμισε τη δυσκολία του αντιπάλου και του γηπέδου. «Πραγματικά ήταν μία νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και γήπεδο. Αυτός ο αγώνας γίνεται ακόμη πιο δύσκολος με την ατμόσφαιρα του γηπέδου, είμαστε χαρούμενοι και εννοείται ότι την αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την αξία του επιτεύγματος.

Ο προπονητής πρόσθεσε επίσης: «Τους δώσαμε μεγάλη χαρά και ελπίζουμε να το απόλαυσαν έστω και από μακριά». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση της ομάδας με τους φιλάθλους της και την επιθυμία να τους προσφέρει στιγμές χαράς και υπερηφάνειας, ακόμα και όταν η φυσική τους παρουσία στο γήπεδο δεν είναι εφικτή.

Η προσπάθεια του συνόλου και ο ψυχισμός του προπονητή

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Αλγκουαθίλ σχετικά με την απόδοση του γκολκίπερ Ορτέγκα, ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να εξάρει τη συνολική προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών του. Αυτό υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει στην ομαδική δουλειά και τη συλλογική προσπάθεια ως βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, πέρα από τις ατομικές επιδόσεις.

Ο ψυχισμός και το πάθος του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ομάδα είναι εμφανή σε κάθε του κίνηση. Το έντο «ξέσπασμά» του κατά τον πανηγυρισμό της νίκης αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη του πόσο πολύ ζει αυτά τα ματς και της αταλάντευτης επιθυμίας του να πετύχει πολλά με τον Ολυμπιακό. Η αφοσίωσή του στην ομάδα και η ένταση με την οποία βιώνει κάθε αγώνα αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του ως προπονητή, εμπνέοντας τους παίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta