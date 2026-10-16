Γαλατασαράι: Διαζύγιο με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο

Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο δεν είναι πλέον ο προπονητής της Γαλατασαράι, καθώς οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε επίσημο διαζύγιο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια του κακού ξεκινήματος της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Ιταλός τεχνικός αποχωρεί από τον πάγκο του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, αναζητώντας πλέον τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα.

Το επίσημο ανακοινωθέν της Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ποτζέκο είχε αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή στην ανδρική ομάδα μπάσκετ του συλλόγου.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, ο τουρκικός σύλλογος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ιταλό τεχνικό. Συγκεκριμένα, η Γαλατασαράι ευχαρίστησε τον Τζανμάρκο Ποτζέκο για την αφοσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και για την προσφορά του στον σύλλογο. Παράλληλα, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου δόθηκε στη δημοσιότητα και στην τουρκική γλώσσα, με την φράση «Teşekkürler Gianmarco Pozzecco ????» να συνοδεύει το κείμενο που επιβεβαίωνε τη λύση της συνεργασίας. Το μήνυμα αυτό υπογράμμιζε τις ευχαριστίες για την αφοσίωση και τους κόπους του προπονητή, ενώ του ευχόταν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η πορεία της ομάδας που οδήγησε στο διαζύγιο

Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην αποχώρηση του Τζανμάρκο Ποτζέκο από τον πάγκο της Γαλατασαράι ήταν το αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η απόδοση της ομάδας στα πρώτα επίσημα παιχνίδια δεν ήταν αυτή που αναμενόταν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πίεση για αλλαγές.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων επίσημων αναμετρήσεων, η Γαλατασαράι είχε καταγράψει ένα απογοητευτικό ρεκόρ. Η ομάδα μετρούσε μόλις μία νίκη, ενώ είχε υποστεί τρεις ήττες. Αυτή η εικόνα στα πρώτα στάδια της σεζόν κρίθηκε ανεπαρκής, οδηγώντας τη διοίκηση του συλλόγου στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ιταλού προπονητή

Μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Γαλατασαράι, ο Τζανμάρκο Ποτζέκο βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου επαγγελματικού του βήματος. Ο Ιταλός προπονητής θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς η συνεργασία του με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης ολοκληρώθηκε επίσημα.

Η αποχώρησή του ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον Ποτζέκο, ο οποίος θα αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να συνεχίσει την προπονητική του πορεία σε άλλο περιβάλλον. Η εμπειρία του στον τουρκικό σύλλογο αποτελεί πλέον παρελθόν, και το βλέμμα του στρέφεται στο μέλλον.

Ο διάδοχος στον πάγκο της Γαλατασαράι

Όσον αφορά την αντικατάσταση του Τζανμάρκο Ποτζέκο, η Γαλατασαράι φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στον επόμενο προπονητή της. Τη θέση του Ιταλού τεχνικού αναμένεται να αναλάβει ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Ο Μαρκοϊσβίλι θα κληθεί να οδηγήσει την ανδρική ομάδα μπάσκετ του συλλόγου στα επόμενα παιχνίδια, με στόχο να αναστρέψει την αρνητική πορεία που είχε η ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν. Η επιλογή του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι, με την ελπίδα για καλύτερα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta