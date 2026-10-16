Ο Ανδρέας Δημάτος για τη ραγδαία άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία 4ετία

Τη σημαντική ανοδική πορεία που καταγράφουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανέδειξε ο Σύμβουλος Επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, μέσα από ένα γράφημα. Η Ελλάδα έχει επιστρέψει στην πρώτη δεκάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φτάνοντας συγκεκριμένα στη 10η θέση του ranking. Επιπλέον, βρίσκεται στην 8η θέση όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Επιστροφή στην ευρωπαϊκή δεκάδα

Οι αριθμοί που παρουσίασε ο Ανδρέας Δημάτος αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πρόοδο των ελληνικών ομάδων. Η χώρα μας έχει επανέλθει στην 10η θέση του ευρωπαϊκού ranking, ενώ παράλληλα έχει την 8η καλύτερη συγκομιδή βαθμών για την τρέχουσα σεζόν. Αυτή η επίδοση είναι καλύτερη από εκείνη των ομάδων της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στα αποτελέσματα των ομάδων της 6ης Τουρκίας και της 5ης Ισπανίας. Η 8η καλύτερη βαθμολογία της σεζόν, την οποία πέτυχε η Ελλάδα από τόσο νωρίς, είχε να καταγραφεί από τη σεζόν 2002-3. Πέρσι, η χώρα μας είχε επίσης την 8η καλύτερη βαθμολογία, αλλά στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Η ραγδαία άνοδος της τελευταίας 4ετίας

Ο Ανδρέας Δημάτος, στην ανάρτησή του, εστιάζει κυρίως στη ραγδαία άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων κατά την τελευταία τετραετία. Αυτή η ανοδική πορεία, όπως αναφέρει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές ομάδες έχουν καταγράψει 13 ευρωπαϊκές νίκες, εκ των οποίων οι οκτώ σημειώθηκαν στα προκριματικά και οι πέντε στην κυρίως σεζόν. Αυτός ο αριθμός αποτελούσε κάποτε ένα καλό ρεκόρ στο τέλος μιας αγωνιστικής περιόδου, ενώ τώρα απομένουν ακόμα 23 εγγυημένοι αγώνες στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ιστορική αναδρομή και σύγκριση

Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας της UEFA παρουσίασε και την ιστορική διάσταση της θέσης του ελληνικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Στο τέλος της σεζόν 1959-60, με την πρώτη συμμετοχή του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης, η Ελλάδα βρισκόταν στην 25η ή χαμηλότερη θέση, σε σύνολο 27 χωρών.

Η καλύτερη θέση που είχε ποτέ η Ελλάδα ήταν η 6η, στις σεζόν 2001-2 και 2002-3, σε σύνολο 51 και 52 χωρών αντίστοιχα. Η τρέχουσα επάνοδος στην 10η θέση πραγματοποιείται σε σύνολο 55 χωρών-ομοσπονδιών, γεγονός που αναδεικνύει την πρόοδο σε ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τοπίο.

Οι επιδόσεις άλλων χωρών και η έκπληξη του Αζερμπαϊτζάν

Στις επιδόσεις της τρέχουσας σεζόν, το Αζερμπαϊτζάν αναδεικνύεται ως η έκπληξη, έχοντας την 7η καλύτερη συγκομιδή βαθμών. Ωστόσο, με μόνο τη Σαμπάχ να συνεχίζει στη φάση των ομίλων (League Phase), θεωρείται λογικό ότι δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί ψηλά στη συνέχεια.

Από τις χώρες που κατατάσσονται από την 7η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA, καλύτερη εφετινή συγκομιδή βαθμών από την Ελλάδα, η οποία έχει 5,400 βαθμούς, έχουν μόνο η 9η Τουρκία με 5,900 βαθμούς και η 13η Νορβηγία με 6,200 βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta