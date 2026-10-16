Ο Μαξ Μενέττι για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Κολοσσός: «Στόχος μας η σωστή νοοτροπία»

Ο Μαξ Μενέττι, άμεσος συνεργάτης του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του «Δικεφάλου» θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Ο αγώνας αυτός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 7 Οκτωβρίου στις 16:00, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για τους Θεσσαλονικείς.

Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση

Στις τοποθετήσεις του, ο Μαξ Μενέττι υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η ομάδα. Κεντρικός άξονας αυτής της προσπάθειας είναι η βελτίωση της σταθερότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας του παιχνιδιού, με στόχο την πρόοδο από αγώνα σε αγώνα. Η ομάδα εργάζεται συστηματικά για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο στο παρκέ.

Ο συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε πως η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις αποσκοπεί στην επίτευξη αυτών των επιδιώξεων. Η διαρκής βελτίωση θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε κάθε αναμέτρηση που ακολουθεί.

Πλήρης αφοσίωση στον Κολοσσό

Ο Μαξ Μενέττι ξεκαθάρισε πως η προσοχή της ομάδας είναι πλέον αποκλειστικά στραμμένη στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό. Ο προηγούμενος αγώνας, αυτός κόντρα στη Lietkabelis, ανήκει πλέον στο παρελθόν και η σκέψη όλων έχει μετατοπιστεί πλήρως στον επόμενο αντίπαλο. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική προετοιμασία.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έχουν αναλύσει διεξοδικά όλα τα σημεία στα οποία απαιτείται βελτίωση. Η λεπτομερής αυτή ανάλυση αποτελεί τη βάση για την τακτική προσέγγιση του αγώνα και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του αντιπάλου. Η συγκέντρωση σε αυτά τα σημεία είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση της ομάδας.

Οι απαιτήσεις για την απόδοση του ΠΑΟΚ

Ενόψει του δύσκολου αγώνα με τους Ροδίτες, ο Μενέττι υπογράμμισε τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Η πειθαρχία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο, το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παράλληλα, η ενέργεια είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ζητείται από τους παίκτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς και στο πάθος, στοιχεία που πρέπει να είναι εμφανή σε κάθε ενέργεια της ομάδας, από το πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα. Αυτές οι αρετές θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της αναμέτρησης και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Το προφίλ του αντιπάλου

Αναφερόμενος στον Κολοσσό, ο Μαξ Μενέττι περιέγραψε την ομάδα της Ρόδου ως ένα σύνολο που διαθέτει καλούς περιφερειακούς παίκτες. Αυτοί οι αθλητές έχουν την ικανότητα να δημιουργούν πλεονεκτήματα από την περιφέρεια, κάτι που καθιστά τον Κολοσσό έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Η ικανότητα τους αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Επιπλέον, ο Κολοσσός χαρακτηρίζεται από την αρκετή εμπειρία που διαθέτει, καθώς και από τη σωματική του δύναμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στην ομάδα να τιμωρήσει κάθε έλλειψη συγκέντρωσης από την πλευρά του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να είναι σε εγρήγορση για να αποφύγει τέτοια λάθη.

Η επιδίωξη της νίκας

Ο τελικός στόχος του ΠΑΟΚ, όπως τον διατύπωσε ο Μαξ Μενέττι, είναι να αγωνιστεί με τη σωστή νοοτροπία. Η διατήρηση αυτής της νοοτροπίας και της σταθερότητας για όλα τα σαράντα λεπτά του αγώνα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού της ομάδας.

Η ομάδα είναι αποφασισμένη να κάνει όλα όσα γνωρίζει ότι απαιτούνται για να φτάσει στη νίκη. Ο Μενέττι κατέληξε λέγοντας πως ο αγώνας με τον Κολοσσό θα είναι δύσκολος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη αφοσίωση και προσήλωση στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta