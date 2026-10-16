Κάκωση στον αυχένα για τον Λορέν Μορόν του Άρη

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Άρη, καθώς ο επιθετικός Λορέν Μορόν υπέστη κάκωση στον αυχένα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα της ομάδας μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο τραυματισμός του Λορέν Μορόν

Ο Λορέν Μορόν, ένας από τους βασικούς επιθετικούς του Άρη, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου. Το περιστατικό συνέβη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός επιθετικός ενεπλάκη σε σύγκρουση με έναν συμπαίκτη του. Αμέσως μετά το συμβάν, ο Λορέν Μορόν αποχώρησε από το πρόγραμμα προπόνησης. Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση στον αυχένα, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Αναγκαστική απουσία από τον αγώνα με την Κηφισιά

Η διάγνωση της κάκωσης στον αυχένα σημαίνει ότι ο Λορέν Μορόν δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον επικείμενο αγώνα του Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της «Λεωφόρου». Η απουσία του Μορόν αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την επιθετική γραμμή του Άρη.

Πέρα από τον Ισπανό επιθετικό, ο Άρης θα στερηθεί και τις υπηρεσίες άλλων τριών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα τραυματισμών. Συγκεκριμένα, οι Μανού Γκαρία, Ματάρ Τιάμ και Γιάννης Γιαννιώτας παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον κυριακάτικο αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η προπόνηση της Παρασκευής, η οποία φιλοξενήθηκε στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», περιλάμβανε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι παίκτες δούλεψαν εντατικά σε διάφορους τομείς, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη βελτίωση της απόδοσης και την πρόληψη τραυματισμών. Επιπλέον, οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε τακτικό παιχνίδι, καλύπτοντας όλες τις φάσεις του αγώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις στατικές φάσεις, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο του αγώνα.

Τελευταία προπόνηση και αναχώρηση για την Αθήνα

Η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με την Κηφισιά ολοκληρώνεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου, πριν την αναχώρηση για την πρωτεύουσα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Σαββάτου, η αποστολή του Άρη θα ταξιδέψει για την Αθήνα. Εκεί θα παραμείνει ενόψει του κυριακάτικου παιχνιδιού, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 20:00, στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Με πληροφορίες από: Gazzetta