Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Ρόδο με δύο σημαντικές απουσίες για τον αγώνα με τον Κολοσσό

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Ρόδο, όπου αύριο, 17 Οκτωβρίου, στις 16:00, θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Η αποστολή του «Δικεφάλου» ταξίδεψε με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς οι Νικ Καλάθης και Κάιλ Αλεξάντερ τέθηκαν νοκ-άουτ για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες αυτές, αναπροσαρμόζοντας τα αγωνιστικά του πλάνα ενόψει του αγώνα.

Οι σημαντικές απουσίες της ομάδας

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς δύο βασικά του στελέχη στον αυριανό αγώνα απέναντι στον Κολοσσό. Ο Νικ Καλάθης, ένας από τους πιο έμπειρους πλέι μέικερ της ομάδας, δεν βρίσκεται στην αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις. Η απουσία του θεωρείται σημαντική για την οργάνωση του παιχνιδιού του «Δικεφάλου».

Επίσης, εκτός αποστολής έμεινε και ο Αμερικανός σέντερ, Κάιλ Αλεξάντερ. Ο Αλεξάντερ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η απόφαση να μην αγωνιστεί λήφθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας.

Οι λόγοι που οδήγησαν στις απουσίες

Οι ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο Νικ Καλάθης ήταν ο βασικός παράγοντας για την απόφαση να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ προτίμησε να μην ρισκάρει την κατάσταση της υγείας του έμπειρου πλέι μέικερ, δίνοντάς του χρόνο για πλήρη αποκατάσταση. Αυτή η επιλογή κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή σοβαρότερου τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του εδώ και δύο εβδομάδες, κρίθηκε επίσης σκόπιμο να μείνει εκτός αγώνα. Στόχος είναι να επανέλθει δυνατός και πλήρως αποκατεστημένος για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Η προστασία των παικτών αποτελεί προτεραιότητα για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Η επιστροφή του Μοτιεγιούνας και οι επιλογές του προπονητή

Σε αντίθεση με τις δύο σημαντικές απουσίες, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Ρόδο. Ο Λιθουανός φόργουορντ έχει δηλωθεί στη λίστα της GBL, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλα δείχνουν πως θα αγωνίσει. Η παρουσία του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά δεδομένης της απουσίας του Κάιλ Αλεξάντερ από τη θέση του σέντερ.

Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να λάβει μία ακόμη δύσκολη απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να «κόψει» έναν ακόμη ξένο παίκτη από τους υπόλοιπους επτά που διαθέτει στην αποστολή. Η επιλογή αυτή θα καθορίσει την τελική δωδεκάδα που θα αγωνιστεί απέναντι στον Κολοσσό.

Η πλήρης αποστολή του «Δικεφάλου»

Η αποστολή του ΠΑΟΚ, όπως αυτή ταξίδεψε για τη Ρόδο, αποτελείται συνολικά από δεκατρείς παίκτες. Αυτοί είναι οι Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Moore και Μπαζίνας. Από αυτούς τους δεκατρείς, ο Τρινκιέρι θα επιλέξει την τελική δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα.

Η ομάδα θα προσπαθήσει να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από τις απουσίες των Καλάθη και Αλεξάντερ, αξιοποιώντας το βάθος του ρόστερ της. Η παρουσία των υπολοίπων παικτών, συμπεριλαμβανομένου του Μοτιεγιούνας, αναμένεται να δώσει λύσεις στον Ιταλό τεχνικό.

Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση

Μετά την αναμέτρηση με τον Κολοσσό στη Ρόδο, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμαστεί για την επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση. Η ομάδα θα υποδεχθεί την Ουλμ εντός έδρας, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου, στις 20:00.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάντερ σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση κρίνεται σημαντική για αυτή τη συνέχεια. Ο προγραμματισμός του τεχνικού επιτελείου λαμβάνει υπόψη και τις δύο διοργανώσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta