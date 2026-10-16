Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο «Καπετάνιος» και συνέδεσε το όνομά του με μια από τις λαμπρότερες περιόδους του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 90 ετών. Επί σχεδόν 21 χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι της πράσινης ΠΑΕ, οδηγώντας την ομάδα σε μεγάλες επιτυχίες εντός Ελλάδας και σε σημαντικές διαδρομές στην Ευρώπη.

Η εποχή της προεδρίας του χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών παικτών και προπονητών που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο τριφύλλι, ενώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού, το όνομά του παραμένει συνώνυμο μιας ολόκληρης εποχής.

Μια ζωή αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό

Η θητεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Η περίοδος αυτή διήρκεσε μέχρι τον Μάιο του 2000, αφήνοντας ένα βαθύ αποτύπωμα στον σύλλογο και διαμορφώνοντας την πορεία του για δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών που βρισκόταν στην ηγεσία, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ. Παράλληλα, η ομάδα επέστρεψε δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, φτάνοντας δύο φορές κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, που αργότερα μετονομάστηκε σε Champions League.

Η σχέση με τον κόσμο και το παρατσούκλι «καπετάνιος»

Η σχέση του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον κόσμο του Παναθηναϊκού ήταν πολυσύνθετη και δεν περιορίστηκε μόνο στις επιτυχίες και τους τίτλους. Πέρασε από περιόδους λατρείας και αποθέωσης, αλλά και από στιγμές έντονης κριτικής, αντανακλώντας το πάθος και τις απαιτήσεις των φιλάθλων για την ομάδα τους.

Το παρατσούκλι «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρέως γνωστός, δεν προήλθε από την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, αλλά από μια τολμηρή κίνηση που πραγματοποίησε στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε. Εκεί, κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη χώρα, την ώρα που μαινόταν ο πόλεμος και το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό τον καταδίωκε. Αυτή η ιστορία έμεινε χαραγμένη στη δημόσια εικόνα του.

Από την Επισκοπή Ρεθύμνου στην εφοπλιστική οικογένεια

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, Κρήτης. Προερχόταν από μια πολυμελή οικογένεια, καθώς ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Η οικογένειά του επρόκειτο να γίνει γνωστή στον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο της Ελλάδας, με πολλά από τα αδέλφια του να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική και την οικονομική ζωή της χώρας.

Παρόλο που η οικογένειά του είχε ήδη ισχυρή παρουσία, ο ίδιος επέλεξε αρχικά να ακολουθήσει τη θάλασσα. Σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον, στην Αγγλία, και στη συνέχεια εργάστηκε στο εμπορικό ναυτικό. Η ενασχόλησή του με τη ναυτιλία δεν περιορίστηκε μόνο στην πρακτική, καθώς υπήρξε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Η ιστορία πίσω από την απόκτηση της ΠΑΕ

Η απόφαση της οικογένειας Βαρδινογιάννη να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός το 1979 δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Ενδιαφέρον για την απόκτηση της ομάδας είχε εκδηλώσει και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος μάλιστα είχε φτάσει σε συμφωνία με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Απόστολο Νικολαΐδη.

Ωστόμως, την τελευταία στιγμή, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης εμφανίστηκε και κατάφερε να πείσει τον Απόστολο Νικολαΐδη να του πουλήσει τις μετοχές. Με μια κίνηση ουσίας, πρόλαβε να καταθέσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή πριν από τον Παύλο Γιαννακόπουλο, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάληψη της προεδρίας και σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis