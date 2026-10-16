Συνάντηση Ιτούδη με Ομπράντοβιτς και Διαμαντίδη πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με παλιούς γνώριμους από την εποχή του στον Παναθηναϊκό, πριν από την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» στη Euroleague. Συγκεκριμένα, συνομίλησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, αναπολώντας στιγμές από το παρελθόν τους στην ομάδα. Η συνάντηση έλαβε χώρα λίγο πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου οι «πράσινοι» επιδιώκουν να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Επανένωση παλιών συνεργατών και συμπαικτών

Η συνάντηση του Δημήτρη Ιτούδη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Διαμαντίδη έφερε στο προσκήνιο μνήμες από μια εποχή γεμάτη επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό. Οι τρεις άνδρες έχουν συνδέσει το όνομά τους με χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας κατακτήσει πλήθος τροπαίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ιτούδης υπήρξε επί σειρά ετών βοηθός προπονητή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης αναδείχθηκε σε ηγέτη της ομάδας. Μαζί, ως μέλη του Παναθηναϊκού, πανηγύρισαν πολλά τρόπαια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του μπάσκετ.

Οι δυο τους, μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Κοντό, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να θυμηθούν τα παλιά. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο T-Center, λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης, προσφέροντας μια στιγμή νοσταλγίας και αναγνώρισης μεταξύ των σημαντικών αυτών προσωπικοτήτων του αθλήματος.

Η χαρακτηριστική ατάκα του Ιτούδη στον Διαμαντίδη

Κατά τη διάρκεια της φιλικής συνάντησης, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν έχασε την ευκαιρία να απευθύνει μια χαρακτηριστική και χιουμοριστική ατάκα στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Η φράση του, «Έλα ρε Μητσάρα. Βάζεις τίποτα;», αντικατοπτρίζει το κλίμα οικειότητας και τη μακρόχρονη σχέση που τους συνδέει από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό.

Αυτή η στιγμή ανταλλαγής πειραγμάτων και αναμνήσεων υπογράμμισε τη διαχρονική φιλία και τον σεβασμό που υπάρχει μεταξύ των δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Η ατάκα αυτή, που παραπέμπει σε στιγμές από την κοινή τους πορεία στα παρκέ, προσέθεσε μια ευχάριστη νότα στην επανένωση των παλιών συνεργατών και συμπαικτών.

Η αγωνιστική πρόκληση του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Παράλληλα με τις συναντήσεις των θρύλων του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση στη Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ομάδα επιδιώκει να φτάσει στο 6/6 στη Euroleague, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία και επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15 και οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν ζωντανά από το Novasports 4, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από το Gazzetta.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague και να εδραιώσει τη θέση του ως μία από τις ισχυρές δυνάμεις της διοργάνωσης, διατηρώντας το αήττητο φέτος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta