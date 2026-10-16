Η Νότια Αφρική συνεχίζει τη διεκδίκηση Grand Prix Formula 1, παρά τη συμφωνία της Ρουάντας

Η Νότια Αφρική συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διοργάνωση ενός Grand Prix Formula 1, με τον υπουργό Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της χώρας, Γκέιτον Μακένζι, να αμφισβητεί την ιδέα ότι ένας αγώνας είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο στο καλεντάρι της Formula 1. Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της συμφωνίας για τη διοργάνωση αγώνα στη Ρουάντα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η θέση της Νότιας Αφρικής για την εκπροσώπηση της Ηπείρου

Ο υπουργός Γκέιτον Μακένζι απορρίπτει τη λογική που υποστηρίζει ότι «ένας αγώνας αρκεί για 54 χώρες» και επιμένει ότι η υποψηφιότητα της Νότιας Αφρικής δεν βρίσκεται σε ανταγωνισμό με αυτή της Ρουάντας. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει ικανοποιημένος για τη συμφωνία της Ρουάντας, θεωρώντας ότι η επιστροφή της Formula 1 στην αφρικανική ήπειρο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν προορισμούς.

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Μακένζι χρησιμοποίησε ως επιχείρημα την παρουσία πολλαπλών αγώνων σε άλλες περιοχές του κόσμου. «Δεν μπορώ να διαφωνήσω με ανθρώπους που έχουν αυτή την περιοριστική, ηττοπαθή νοοτροπία, ότι η Αφρική πρέπει να πάρει μόνο έναν αγώνα, όταν η Μέση Ανατολή έχει τέσσερις, οι ΗΠΑ τρεις και η Ευρώπη εννέα. Και περιμένετε από την Αφρική να έχει μόνο έναν; Τι είδους λογική είναι αυτή; Θέλετε ολόκληρη η ήπειρος των 54 χωρών να έχει μόνο έναν;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία της Ρουάντας για το Grand Prix

Η συμφωνία για τη διοργάνωση αγώνα στη Ρουάντα, την οποία αναφέρει το RacingNews365, αφορά ένα δεκαετές συμβόλαιο. Η πρώτη διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ο αγώνας της Ρουάντας θα φέρει την ονομασία African Grand Prix.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διεξαγωγή του αγώνα σε μια νέα πίστα, η οποία θα βρίσκεται στο συγκρότημα RISE Motordrome. Η τοποθεσία του συγκροτήματος είναι στην περιοχή Μπουγκεσέρα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Κιγκάλι. Στον σχεδιασμό της νέας πίστας συμμετέχουν οι εταιρείες Tilke Engineers & Architects και WurzDesign.

Οι προσπάθειες για το Κιαλάμι

Η τελευταία φορά που η Formula 1 αγωνίστηκε στην αφρικανική ήπειρο ήταν το 1993, με τη διοργάνωση να φιλοξενείται τότε στη Νότια Αφρική. Η χώρα εργάζεται εντατικά για την αναβάθμιση της πίστας του Κιαλάμι, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία ενός Grand Prix.

Ο υπουργός Μακένζι διατηρεί ως στόχο τη διοργάνωση αγώνα στη Νότια Αφρική το 2028 ή το 2029. Αυτές οι συγκεκριμένες χρονιές αποτελούν επιδίωξη της νοτιοαφρικανικής πλευράς και όχι επιβεβαιωμένη ένταξη στο καλεντάρι της Formula 1. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η προσπάθεια προχωρά βάσει σχεδίου και απορρίπτει την ερμηνεία πως η Ρουάντα «πρόλαβε» τη Νότια Αφρική.

Η λογική των πολλαπλών αγώνων στην ήπειρο

Ο Γκέιτον Μακένζι ξεκαθαρίζει ότι η εξέλιξη με τη Ρουάντα δεν πρέπει να θεωρείται αποκλεισμός της Νότιας Αφρικής από τη Formula 1. Αντιθέτως, η τοποθέτησή του μεταφέρει τη συζήτηση από τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο υποψηφιοτήτων στη συνολική εκπροσώπηση της Αφρικής στο πρωτάθλημα.

Για τον Μακένζι, η εξασφάλιση ενός αγώνα από μία χώρα δεν σημαίνει ότι κλείνει ο δρόμος για τις υπόλοιπες. «Κάνουμε τη δουλειά. Προχωράμε βάσει σχεδίου. Δεν πρέπει να έρχονται κάποιοι και να λένε “μας νίκησαν”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη Ρουάντα, επειδή μας βοηθά στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι η Αφρική θα έχει Formula 1» δήλωσε ο υπουργός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta