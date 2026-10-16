Η τιμή του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά κινήσεων για να τιμήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον θρυλικό του παράγοντα, στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» θα αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που κράτησε τα ηνία του συλλόγου για 21 ολόκληρα χρόνια και συνέβαλε τα μέγιστα στη γιγάντωσή του. Οι ενέργειες αυτές θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αστέρα Aktor, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Ο θρυλικός παράγοντας και η προσφορά του

Η απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη «πλήγηκε» ιδιαίτερα την οικογένεια του Παναθηναϊκού στον αθλητικό κόσμο. Ο εκλιπών υπήρξε μια εμβληματική μορφή για τον σύλλογο, καθώς διετέλεσε επικεφαλής του για μια μακρά περίοδο, που διήρκεσε 21 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Παναθηναϊκός γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η συνεισφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη θεωρείται καθοριστική για την πορεία και την εξέλιξη του «τριφυλλιού». Η δράση του συνέβαλε στο να γιγαντωθεί ο σύλλογος, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του. Η απόφαση για την πραγματοποίηση των τιμητικών εκδηλώσεων έρχεται ως φυσική συνέχεια της αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς του.

Οι κινήσεις τιμής στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor

Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προβεί σε επίσημο αίτημα προς τη λίγκα. Το αίτημα αφορά την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του «Καπετάνιου», όπως ήταν ευρέως γνωστός ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Αυτή η στιγμή σιωπής θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο συγκεκριμένος αγώνας, όπου θα λάβουν χώρα οι τιμητικές αυτές ενέργειες, είναι αυτός κόντρα στον Αστέρα Aktor. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 17:30. Πρόκειται για παιχνίδι που εντάσσεται στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ημέρα αυτή για την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Συμβολικές ενέργειες στον αγωνιστικό χώρο

Πέραν του ενός λεπτού σιγής, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φέροντας μαύρα περιβραχιόνια. Αυτή η κίνηση αποτελεί μια διακριτική, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή, ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τον εκλιπόντα παράγοντα. Η παρουσία των μαύρων περιβραχιονίων θα υπενθυμίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα την απώλεια και τη σημασία του Γιώργου Βαρδινογιάννη για τον σύλλογο.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί μια ιδιαίτερη συμβολική ενέργεια μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Αστέρα Aktor, θα παραλάβουν από ένα λουλούδι. Αυτά τα λουλούδια θα τοποθετηθούν στη συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της φισούνας, ως μία ακόμη χειρονομία τιμής και μνήμης.

Μνήμες και παρουσία στις σουίτες

Η τιμή στον Γιώργο Βαρδινογιάννη θα επεκταθεί και σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, στη σουίτα από την οποία συνήθιζε να παρακολουθεί τις αναμετρήσεις της αγαπημένης του ομάδας, θα τοποθετηθούν λουλούδια. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του στο φυσικό περιβάλλον όπου βίωνε τις χαρές και τις αγωνίες του συλλόγου.

Επιπρόσθετα, λουλούδια θα τοποθετηθούν και στην ακριβή θέση στην οποία καθόταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μέσα στη σουίτα. Η ενέργεια αυτή αναδεικνύει τον προσωπικό χαρακτήρα της απώλειας και την επιθυμία του συλλόγου να τιμήσει κάθε πτυχή της παρουσίας του. Οι κινήσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Παναθηναϊκός, εκφράζοντας το πένθος και τον σεβασμό του για τον «Καπετάνιο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta