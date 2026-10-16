Τα μηνύματα του Βασίλη Σπανούλη και η αξία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη

Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, έχει εκφράσει τη θέση του σχετικά με τη στατιστική ανάλυση στο μπάσκετ, τονίζοντας ότι, παρόλο που δεν την απεχθάνεται, δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των παικτών. Αντιθέτως, ο κ. Σπανούλης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσφορά όλων των μελών της ομάδας. Η προσέγγισή του επικεντρώνεται σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική επίδοση μιας ομάδας ή ενός αθλητή, πέρα από τα δημοσιευμένα νούμερα των διοργανώσεων.

Η φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης διατηρεί μια ξεκάθαρη αρχή στην επικοινωνία του, αποφεύγοντας να αναφέρεται ονομαστικά σε παίκτες. Ακόμη και όταν τίθεται σχετική ερώτηση, ο προπονητής επιλέγει να μεταφέρει την κουβέντα στο σύνολο της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και συνεισφορά. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του ότι η αξία ενός παίκτη δεν μπορεί να απομονωθεί από το πλαίσιο της ομάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανούλη, οι επίσημες στατιστικές που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των διοργανώσεων αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη. Τα τεχνικά επιτελεία και οι προπονητές χρησιμοποιούν εξειδικευμένα στοιχεία, τα οποία παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας τόσο των παικτών όσο και της ομάδας συνολικά. Αυτά τα στοιχεία είναι που πραγματικά απασχολούν τα τεχνικά επιτελεία.

Η αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Παρά την πάγια τακτική του να αποφεύγει τις ονομαστικές αναφορές, ο Βασίλης Σπανούλης έχει σχηματίσει εικόνα για συγκεκριμένες επιδόσεις. Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, ο προπονητής αναφέρθηκε στις αμυντικές προσπάθειες του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ πάνω στον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο διεθνής γκαρντ έλαβε σημαντικές βοήθειες από τους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας ξανά τη σημασία της ομαδικής λειτουργίας.

Αντίστοιχα, μετά τη νίκη επί της Ντερτόνα, ο κ. Σπανούλης μίλησε για παίκτες που επιτελούν «τρομερή δουλειά» στην κάλυψη χώρων, μια προσφορά που δεν αποτυπώνεται στο φύλλο της στατιστικής που είναι διαθέσιμο στο κοινό. Πολλές σκέψεις οδηγήθηκαν στον Κεμ Μπιρτς, καθώς ο Καναδός σέντερ είναι γνωστός για την ευχέρειά του στην αμυντική ανταπόκριση με αλλαγές και την ικανότητά του να «κόβει» το παιχνίδι του αντιπάλου.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο επίκεντρο

Στην ίδια κατηγορία παικτών, των οποίων η συνεισφορά είναι καθοριστική αλλά δεν αναδεικνύεται πλήρως από τις κοινές στατιστικές, ανήκει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Οι επιδόσεις του διεθνούς φόργουορντ μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακές, παρόλο που δεν είναι πάντα εμφανείς στα φύλλα στατιστικής.

Στα τρία παιχνίδια του Άρη στο Eurocup, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος καταγράφει κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 77.8% στα δίποντα και 37.5% στα τρίποντα. Παράλληλα, συνεισφέρει με 3.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά αγώνα. Αυτά τα νούμερα θεωρούνται εξαιρετικά, ωστόσο υπάρχει ένα ακόμα πιο σημαντικό στατιστικό για τα κριτήρια του προπονητή του.

Το «+20» με τον Χαραλαμπόπουλο

Το πιο σπουδαίο στοιχείο, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βασίλη Σπανούλη, αφορά την επίδραση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στην απόδοση της ομάδας όταν βρίσκεται στο παρκέ. Συγκεκριμένα, με την παρουσία του διεθνούς φόργουορντ στο γήπεδο, ο Άρης κερδίζει κατά μέσο όρο 20 πόντους ανά παιχνίδι. Το ενεργητικό της ομάδας φτάνει τους 48 πόντους, ενώ το παθητικό περιορίζεται στους 28.5 πόντους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Αυτή η εντυπωσιακή διαφορά αποτυπώνεται και σε επιμέρους σκορ αγώνων. Στην αναμέτρηση με την Ντερτόνα, όταν ο Χαραλαμπόπουλος ήταν στο γήπεδο, το επιμέρους σκορ των «κίτρινων» ήταν 66-32. Μάλιστα, ήταν μέλος της πεντάδας που συνέβαλε στο εντυπωσιακό επιμέρους 20-4 του τελευταίου πενταλέπτου. Αντίστοιχα, στον αγώνα με την ΑΕΚ, το επιμέρους σκορ με τον Χαραλαμπόπουλο στο παρκέ ήταν 43-22, ενώ με την Μπούργκος ήταν 41-26.

Η αποτελεσματικότητα των βασικών πεντάδων

Ο 29χρονος φόργουορντ αποτελεί σταθερό μέλος των πιο αποτελεσματικών πεντάδων του Άρη από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Αυτό ισχύει τόσο για δεκάλεπτα όσο και για πεντάλεπτα διαστήματα αγώνων, αναδεικνύοντας την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας. Η παρουσία του στο παρκέ συνδέεται άμεσα με την αυξημένη παραγωγικότητα και την αμυντική σταθερότητα του Άρη.

Η ίδια συνθήκη ισχύει και για άλλους σημαντικούς παίκτες της ομάδας, όπως ο Κεμ Μπιρτς, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και ο Ματ Μόργκαν. Αυτοί οι αθλητές, μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, συνθέτουν πυρήνες παικτών που, όταν βρίσκονται ταυτόχρονα στο γήπεδο, συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη θετικών επιμέρους σκορ. Όλα αυτά τα εξειδικευμένα στοιχεία και οι αναλύσεις βρίσκονται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος τα αξιοποιεί για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta