Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, συγκρίνει τις μεθόδους της Ρεάλ Μαδρίτης με την προπαγάνδα του Γκέμπελς

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, προχώρησε σε έντονη κριτική κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, συγκρίνοντας τις μεθόδους του ισπανικού συλλόγου με εκείνες της ναζιστικής Γερμανίας. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, απαντώντας στις κατηγορίες της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τον προγραμματισμό ενός αγώνα πρωταθλήματος. Η δυσαρέσκεια των «μερένχες» αφορά την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» και το χρονικό διάστημα από τον αγώνα τους στο Champions League.

Σύγκριση με την προπαγάνδα του Γκέμπελς

Ο Χαβιέρ Τέμπας επέκρινε τη στρατηγική των μέσων ενημέρωσης της «βασίλισσας», εστιάζοντας συγκεκριμένα στο Real Madrid TV. Ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος παρομοίασε τους μηχανισμούς αυτού του καναλιού με τους μηχανισμούς προπαγάνδας που χρησιμοποιούσε ο Υπουργός Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας, Γιόζεφ Γκέμπελς.

Συγκεκριμένα, ο Τέμπας δήλωσε πως η σύγκριση αφορά τις τεχνικές προπαγάνδας και όχι την ιδεολογία ή τη βάση των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης. Τόνισε ότι οι ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης «διευθύνουν μια ορχήστρα εκπροσώπων» με την τηλεόραση του συλλόγου να αναλαμβάνει την ηγεσία σε αυτή την προσπάθεια.

Η δυσαρέσκεια της Ρεάλ Μαδρίτης για το πρόγραμμα

Η έντονη αντίδραση του Χαβιέρ Τέμπας ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον προγραμματισμό του αγώνα της με τη Βαλένθια. Η αναμέτρηση αυτή ορίστηκε από τη La Liga για τις 7 Νοεμβρίου, στο στάδιο «Μεστάγια».

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προγραμματισμένο αγώνα στις 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο πλαίσιο του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του Ζοζέ Μουρίνιο θα πρέπει να αγωνιστεί εκτός έδρας για το πρωτάθλημα μόλις τρεις ημέρες μετά τον ευρωπαϊκό τους αγώνα.

Οι κατηγορίες για «δόλιο» προγραμματισμό

Οι «μερένχες» πιστεύουν ότι ο προγραμματισμός της αναμέτρησης με τη Βαλένθια έγινε με δόλο από τη La Liga. Σύμφωνα με πηγές, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «πολύ θυμωμένη» με την απόφαση να οριστεί ο αγώνας με τη Βαλένθια στις 7 Νοεμβρίου, ενώ είχε αγώνα Champions League στις 4 Νοεμβρίου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο θα προσγειωθεί στην Ισπανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για προπόνηση την ίδια ημέρα. Έτσι, θα έχουν μόλις μία ημέρα, την Παρασκευή, για να προετοιμαστούν πλήρως για τον αγώνα πρωταθλήματος.

Η στρατηγική της Ρεάλ Μαδρίτης και το Real Madrid TV

Ο Χαβιέρ Τέμπας περιέγραψε τη στρατηγική της Ρεάλ Μαδρίτης ως μία που επιλέγει «τα έργα που έχουν σημασία, επαναλαμβάνει το παράπονο, τροφοδοτεί την υποψία και επισημαίνει τους εχθρούς». Αυτή τη μέθοδο τη συνέκρινε με τους μηχανισμούς προπαγάνδας του Γκέμπελς, οι οποίοι βασίζονταν στη συστηματική επανάληψη, την κατασκευή ενός εχθρού και την υποταγή των γεγονότων στην αφήγηση.

Ο πρόεδρος της La Liga έθεσε ερωτήματα σχετικά με την κάλυψη του Real Madrid TV. Ρώτησε πού είναι η πλήρης ανάλυση των αγώνων κάθε αγωνιστικής και πού είναι τα πιθανά λάθη που βλάπτουν άλλους συλλόγους ή εκείνα που ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υποστήριξε ότι αν εφαρμοζόταν ο ίδιος «μεγεθυντικός φακός» σε όλους τους αγώνες, το αποτέλεσμα ίσως «κατέστρεφε το σενάριό τους». Κατά τον Τέμπας, το σενάριο αυτό απαιτεί η Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται πάντα ως το θύμα.

Διαφορετικός προγραμματισμός για τους «μερένχες»

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε την έκπληξή της, καθώς πιστεύει ότι το να παίξει την Κυριακή θα ήταν απολύτως αποδεκτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αγώνες Champions League ή Copa del Rey εκείνη την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι οι άλλοι ισπανικοί σύλλογοι που θα αγωνιστούν στο Champions League την Τετάρτη έχουν τους αγώνες πρωταθλήματος προγραμματισμένους για Κυριακή, με εξαίρεση τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η διαφοροποίηση στον προγραμματισμό ενίσχυσε την έντονη δυσαρέσκεια εντός του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta