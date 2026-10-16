Προβλήματα με Πέλκα και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ ενόψει Ηρακλή

Νέα προβλήματα προέκυψαν για τον Αλέσιο Λίσι και τον ΠΑΟΚ, δύο ημέρες πριν από το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21:00, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Δημήτρης Πέλκας δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Παρασκευής λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παραμένει εκτός λόγω ίωσης, με την κατάσταση και των δύο να αξιολογείται ενόψει του αγώνα.

Ενοχλήσεις για τον Δημήτρη Πέλκα

Ο Δημήτρης Πέλκας αντιμετωπίζει πρόβλημα με ενοχλήσεις στο γόνατο, γεγονός που τον κράτησε εκτός της προπόνησης της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου. Η απουσία του από την προετοιμασία της ομάδας δημιουργεί ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς η συμμετοχή του στην κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ηρακλή είναι πλέον αμφίβολη. Οι ενοχλήσεις στο γόνατο απαιτούν προσεκτική διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν μεγαλύτερα προβλήματα.

Η κατάσταση του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Για ακόμη μία ημέρα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παρέμεινε εκτός προπονήσεων, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ίωση. Ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, γεγονός που έχει επηρεάσει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι.

Όπως και στην περίπτωση του Πέλκα, η συμμετοχή του Ντεσπόντοφ στον αγώνα της Κυριακής θα εξαρτηθεί άμεσα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία της ίωσης, ελπίζοντας σε ταχεία ανάρρωση.

Το τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ηρακλή σε ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο έχει οριστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, με την σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί σημαντικό σημείο στο πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι θέλουν να παρουσιαστούν δυνατοί, παρά τα προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών που αντιμετωπίζουν βασικοί τους παίκτες.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων»

Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας με συγκεκριμένη στόχευση, παρά τις απουσίες. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι «ασπρόμαυροι» επικεντρώθηκαν στην επιθετική ανάπτυξη και στους επιθετικούς αυτοματισμούς, δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια.

Η προπόνηση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, μετά την αρχική προθέρμανση και το rondo, ήταν αφιερωμένη στην αμυντική τακτική και στις στατικές φάσεις. Ο Ιταλός τεχνικός επιδιώκει να θωρακίσει την ομάδα του στα μετόπισθεν ενόψει του απαιτητικού ντέρμπι.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και τελικές επιλογές

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» για τον αγώνα με τον Ηρακλή θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η τελευταία προπόνηση έχει οριστεί για τις 17:30 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προπόνησης, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και τα τελευταία δεδομένα αναφορικά με τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα, καθώς και για την τελική αποστολή, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των Πέλκα και Ντεσπόντοφ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta