Σημαντικά ραντεβού για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Euroleague

Το δεύτερο μέρος της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague φέρνει στο προσκήνιο δύο σημαντικές αναμετρήσεις για τους «αιώνιους» αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ, επιδιώκοντας να διατηρήσει το αήττητο σερί του, ενώ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για μια δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλή αποστολή του στην Ισπανία.

Η πράσινη εδραίωση και η συνάντηση Ομπράντοβιτς-Ιτούδη

Στο «T-Center», ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:15. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συναντά τον Δημήτρη Ιτούδη για πρώτη φορά στον απέναντι πάγκο, με τον Σέρβο τεχνικό να βρίσκεται στο «τριφύλλι» μετά την κοινή τους πορεία 13 ετών.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Μετά το επιβλητικό 55-72 που πέτυχαν στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, βρίσκονται μόνοι τους στην πρώτη θέση της κατάταξης, αποτελώντας τη μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης.

Η αμυντική υπεροχή του Παναθηναϊκού

Βασικό στοιχείο της απόλυτης πορείας για το σύνολο του Ζοτς είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία του. Η ομάδα διαθέτει την καλύτερη άμυνα στην Euroleague, με παθητικό μόλις 69.4 πόντους ανά αγώνα. Σε όλους τους πέντε αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής, ο αντίπαλος έχει παραμείνει κάτω από τους 79 πόντους, γεγονός που υπογραμμίζει την αμυντική της σταθερότητα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, από την πλευρά της, έρχεται στην Αθήνα με ρεκόρ 3-2, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει της Μπεσίκτας με 100-82. Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να εκμεταλλευτεί εκ νέου την έδρα του για να φτάσει στο 6/6, με τον Χέιζ-Ντέιβις να έχει σημαντική συμβολή από τη στιγμή που επέστρεψε στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη για το απόλυτο

Στη Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 21:30. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ως στόχο να επιτύχει το απόλυτο από τη διπλή αποστολή της στην Ισπανία, μετά την προηγούμενη αναμέτρηση στη Βαλένθια.

Στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια ανεπανάληπτη ανατροπή, επικρατώντας με 97-102 στην παράταση. Είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με -25 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η διαφορά έφτασε ακόμα και τους -28 πόντους στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, ακολούθησε ένα τρομερό comeback, με ηγέτες τους Φουρνιέ και Μοντέρο, που οδήγησε στη νίκη.

Η υπόθεση Ντόρσεϊ και η πορεία των «ερυθρολεύκων»

Με το τρίτο «διπλό» σε τέσσερις εκτός έδρας αναμετρήσεις, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 4-1 και καλούνται να διεκδικήσουν άλλη μία νίκη. Την επικαιρότητα της ομάδας απασχολεί το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος, μετά τη δημόσια τοποθέτησή του με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη χρησιμοποίησή του, τέθηκε εκτός ομάδας και επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα.

Ο Μοντέρο, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας στη Βαλένθια, είναι έτοιμος να αναλάβει ανάλογο ρόλο και στο «Palau» της Βαρκελώνης.

Επιλογές στοιχηματισμού για τους αγώνες

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, διατίθενται διάφορες επιλογές στοιχηματισμού. Συγκεκριμένα, για τον αγώνα του Παναθηναϊκού, το ενισχυμένο combo του Χέιζ-Ντέιβις για πόντους, ριμπάουντ και ασίστ στο Over 24.5 προσφέρεται στο 4.12.

Αντίστοιχα, για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το ενισχυμένο combo του Μοντέρο για Over 28.5 πόντους, ριμπάουντ και ασίστ προσφέρεται στο 3.90. Συνολικά, ανάμεσα στις περισσότερες από 800 προσφερόμενες αγορές των αγώνων, μπορεί κανείς να βρει ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και μια πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές, όπως πόντοι, ριμπάουντ και τρίποντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta