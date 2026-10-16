Ο Παναθηναϊκός τιμά τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να τιμήσει δύο πρώην ποδοσφαιριστές του, τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Γιάννη Κώτσιρα, σε μια ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πριν από την έναρξη του επικείμενου αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή των δύο παικτών ως αντιπάλων της πρώην ομάδας τους. Η πρωτοβουλία αυτή του «τριφυλλιού» έρχεται σε αναγνώριση της πολυετούς και σημαντικής προσφοράς τους στον σύλλογο.

Η τιμητική εκδήλωση στο ΟΑΚΑ

Η ιδιαίτερη στιγμή της βράβευσης των Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 17:30. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος της 7ης αγωνιστικής της Superleague.

Την τιμητική αυτή βράβευση θα αναλάβει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο οποίος κατέχει τη θέση του επιμελητή του συλλόγου και του υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά ως αντίπαλοι, αναμένεται να προσδώσει έναν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να χαιρετήσουν τους φιλάθλους και να τιμηθούν για την προσφορά τους.

Η πολυετής προσφορά του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης φόρεσε την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού για μια περίοδο έξι ετών, κατά την οποία αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο «τριφύλλι», ο Κουρμπέλης κατέγραψε συνολικά 174 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες.

Στις εμφανίσεις του με τον Παναθηναϊκό, ο πρώην αρχηγός της ομάδας σημείωσε οκτώ γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε δέκα ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο συνολικός χρόνος που πάτησε χορτάρι ξεπέρασε τα 13 χιλιάδες λεπτά, αποδεικνύοντας την καθοριστική του παρουσία και την αντοχή του. Η ανάληψη του περιβραχιονίου του αρχηγού επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η πορεία και οι επιδόσεις του Γιάννη Κώτσιρα

Ο Γιάννης Κώτσιρας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούνιο του 2021 και παρέμεινε στην ομάδα για πέντε χρόνια, μέχρι την αποχώρησή του το φετινό καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Έλληνας δεξιός μπακ αποτέλεσε σημαντικό μέλος του ρόστερ, συμμετέχοντας σε 156 παιχνίδια.

Στις αναμετρήσεις αυτές, ο Κώτσιρας κατέγραψε δέκα ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του ξεπέρασε τα 11 χιλιάδες λεπτά. Όπως και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, έτσι και ο Γιάννης Κώτσιρας είχε την τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αναγνωρίζοντας την προσφορά του και την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Κοινές επιτυχίες και η επιστροφή στην ομάδα που τους ανέδειξε

Οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιάννης Κώτσιρας μοιράστηκαν την επιτυχία της κατάκτησης ενός Κυπέλλου Ελλάδος το 2022, μια σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Πέρα από αυτή την κοινή διάκριση, ο Γιάννης Κώτσιρας πανηγύρισε την κατάκτηση ενός ακόμη Κυπέλλου Ελλάδος το 2024, ενισχύοντας το παλμαρέ του.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να τιμήσει τους δύο ποδοσφαιριστές έρχεται σε μια στιγμή που αμφότεροι επιστρέφουν στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλοι των «πράσινων» για πρώτη φορά. Το περασμένο καλοκαίρι, τόσο ο Κουρμπέλης όσο και ο Κώτσιρας αποχώρησαν από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψαν στην ομάδα που τους ανέδειξε, γεγονός που προσφέρει στο «τριφύλλι» την ευκαιρία να αναγνωρίσει δημόσια την προσφορά τους, ακόμη και σε περιόδους που χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta