Ο Λισάντρο Μαρτίνες ζήτησε συγγνώμη μετά το ξέσπασμα κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Λισάντρο Μαρτίνες προχώρησε σε δημόσια απολογία μετά τις δηλώσεις του κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως η αρχική του τοποθέτηση ήταν αποτέλεσμα θυμού και απογοήτευσης. Ο Αργεντινός αμυντικός είχε εκφράσει έντονη κριτική για τις μεταγραφικές επιλογές του συλλόγου, δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις στο αγγλικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από συνάντηση με την ηγεσία του συλλόγου και την επιβολή προστίμου στον παίκτη.

Οι αρχικές δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η αφορμή για το ξέσπασμα του Λισάντρο Μαρτίνες δόθηκε μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η αγγλική ομάδα ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αργεντινός αμυντικός δήλωσε ότι ο σύλλογος δεν είχε επενδύσει σωστά σε μεταγραφές, γεγονός που, κατά τη γνώμη του, είχε αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας.

Ο Μαρτίνες υποστήριξε επίσης ότι η ομάδα που είχε παραδοθεί στον Μάικλ Κάρικ δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου. Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά, συγκεκριμένα κατά του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, χωρίς να τον κατονομάσει. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του αμυντικού των «κόκκινων διαβόλων» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία ανέφεραν πως το μέλλον του στον σύλλογο ήταν αβέβαιο μετά από αυτή την εξέλιξη.

Η συνάντηση με τη διοίκηση και το πρόστιμο

Ωστόσο, η κατάσταση φάνηκε να αλλάζει λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση μεταξύ του 28χρονου Αργεντινού ποδοσφαιριστή και της διοίκησης του συλλόγου. Στη συνάντηση αυτή, όπως αναφέρεται, η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, καθώς οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μιλήσουν ανοιχτά για τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον αγώνα της Τρίτης.

Πέραν της αποκλιμάκωσης, το BBC προσθέτει πως στον Λισάντρο Μαρτίνες επιβλήθηκε πρόστιμο για τις δηλώσεις του. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση του ζητήματος που είχε ανακύψει, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη κίνηση του παίκτη.

Η δημόσια απολογία μέσω Instagram

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με την ηγεσία του συλλόγου και τον προποπονητή, ο Λισάντρο Μαρτίνες προχώρησε σε μία δημόσια τοποθέτηση. Αυτή η τοποθέτηση έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, όπου εξήγησε τους λόγους πίσω από τις αρχικές του δηλώσεις και ζήτησε συγγνώμη.

Στην ανάρτησή του, ο Αργεντινός αμυντικός τόνισε πως όλα όσα είχε πει ήταν αποτέλεσμα θυμού και απογοήτευσης από την ήττα της ομάδας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όλοι ξέρουν ότι είμαι παθιασμένος άνθρωπος και ότι ζω το ποδόσφαιρο με μεγάλη ένταση. Η απογοήτευση της ήττας με οδήγησε να εκφράσω πώς ένιωσα σε μια στιγμή και σε έναν τόπο που ίσως δεν ήταν οι κατάλληλοι και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη».

Έκκληση για ενότητα και κοινό στόχο

Στη δήλωσή του, ο Λισάντρο Μαρτίνες υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας εντός του συλλόγου, αναγνωρίζοντας το λάθος των προηγούμενων δηλώσεών του. «Ο σύλλογός μας είναι στην καλύτερη του φάση όταν είμαστε όλοι ενωμένοι και αναγνωρίζω ότι τα λόγια μου εκείνη τη στιγμή δεν βοήθησαν σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας διάθεση συμφιλίωσης.

Ο παίκτης εξέπρασε επίσης την πεποίθησή του στις προσπάθειες όλων των μελών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από τη διοίκηση μέχρι το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες. «Ξέρω ότι κάθε άτομο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχει τον κοινό μας στόχο: να φέρει την επιτυχία που αξίζει αυτός ο σύλλογος και οι οπαδοί του», πρόσθεσε. Κλείνοντας, ο Μαρτίνες δήλωσε πως: «Με αυτή την κατάσταση πλέον πίσω μας, είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να κερδίσουμε μαζί», σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να αφήσει πίσω του το περιστατικό και να επικεντρωθεί στους αγωνιστικούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta