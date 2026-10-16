Ρέτσος και Ορτέγκα κορυφαίοι στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ, σύμφωνα με την «Equipe»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποδράσει με νίκη από το «Βελοντρόμ» της Μασσαλίας, επικρατώντας της Μαρσέιγ με 1-0 στην αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα, η γαλλική εφημερίδα «Equipe» προχώρησε σε αναλυτική αξιολόγηση των παικτών και των προπονητών των δύο ομάδων. Σύμφωνα με τις βαθμολογίες που δημοσίευσε, οι Παναγιώτης Ρέτσος και Στέφαν Ορτέγκα αναδείχθηκαν οι πολυτιμότεροι του γηπέδου, λαμβάνοντας την υψηλότερη διάκριση.

Η νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ διεξήχθη χθες, στις 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Μασσαλία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα και κατάφεραν να φύγουν με ένα σημαντικό «διπλό» από το ιστορικό γήπεδο «Βελοντρόμ».

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, το οποίο έκρινε και την έκβαση του αγώνα, σημειώθηκε στο 42ο λεπτό. Ήταν ο Έσε που με μία εύστοχη κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, χαρίζοντας στην ομάδα μια πολύτιμη νίκη στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι βαθμολογίες της «Equipe» και η ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η έγκριτη γαλλική αθλητική εφημερίδα «Equipe» προχώρησε σε αναλυτική βαθμολόγηση όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, καθώς και των δύο προπονητών. Η αξιολόγηση αυτή υπογράμμισε με σαφήνεια την ανωτερότητα του Ολυμπιακού έναντι της γαλλικής ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Ολυμπιακού κρίθηκαν με έναν μέσο όρο βαθμολογίας 5,5 στα 10. Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι της Μαρσέιγ αξιολογήθηκαν με χαμηλότερο μέσο όρο, φτάνοντας το 4,8 στα 10, γεγονός που επιβεβαιώνει την εικόνα υπεροχής των «ερυθρόλευκων» στον αγωνιστικό χώρο.

Οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού

Στις αξιολογήσεις της «Equipe», δύο παίκτες του Ολυμπιακού ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την απόδοσή τους. Ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Στέφαν Ορτέγκα έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αναμέτρηση, με 7 στα 10. Η εξαιρετική τους παρουσία τους ανέδειξε αμφότερους ως τους κορυφαίους του γηπέδου.

Πολύ κοντά στην κορυφή των βαθμολογιών βρέθηκαν και άλλοι δύο σημαντικοί παίκτες των «ερυθρόλευκων». Ο Πιρόλα, με την σταθερή του απόδοση, και ο Έσε, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος, αξιολογήθηκαν και οι δύο με 6 στα 10, επιβεβαιώνοντας τη θετική τους συμβολή στο αποτέλεσμα.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής

Μια ομάδα έξι παικτών του Ολυμπιακού έλαβε βαθμολογία 5 στα 10 από τη γαλλική εφημερίδα, υποδηλώνοντας μια αξιοπρεπή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή την κατηγορία εντάχθηκαν οι Τσικίνιο, Ζέλσον, Πουέρτα, Μάρτινς, Ονιεμαέτσι και Σίλβα, οι οποίοι συνέβαλαν στην ομαδική προσπάθεια.

Τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού έλαβε ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αξιολογήθηκε με 4 στα 10. Όσον αφορά τους προπονητές, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ του Ολυμπιακού αξιολογήθηκε με 6, έναν βαθμό υψηλότερο από τον συνάδελφό του της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενέσιο, ο οποίος «έμεινε» στο 5.

Η απόδοση των παικτών της Μαρσέιγ

Από την πλευρά της Μαρσέιγ, τέσσερις παίκτες κατάφεραν να ξεχωρίσουν θετικά, λαμβάνοντας βαθμολογία 6 στα 10. Αυτοί ήταν οι Αγκέρ, Μεϊτέ, Παϊσάο Γουέα και Αμπντάλα. Η απόδοσή τους κρίθηκε ως ικανοποιητική, παρά την τελική ήττα της ομάδας τους στο «Βελοντρόμ».

Αντιθέτως, ο Μοπέ αναδείχθηκε ο παίκτης με τη χειρότερη κριτική και τη χαμηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρο το γήπεδο, λαμβάνοντας μόλις 3 στα 10. Επιπλέον, οι Ντε Λανγκ, Αγκέρντ, Άνχελ Γκόμες και Ναντί αξιολογήθηκαν με 4 στα 10, υποδεικνύοντας μια εμφάνιση κάτω του μετρίου για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta