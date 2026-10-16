Ομπράντοβιτς - Ιτούδης: Μία σχέση ζωής πέρα από το μπάσκετ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης, δύο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στο T-Center. Το γήπεδο αυτό αποτελεί έναν τόπο-ορόσημο, καθώς εκεί γεννήθηκε η κοινή τους ιστορία που διήρκεσε δεκατρία χρόνια. Η αποψινή αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου στις 21:15, ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα, μετατρεπόμενη σε μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία για τους δύο άνδρες.

Η αρχή μιας θρυλικής συνεργασίας

Η επαγγελματική γνωριμία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Ιτούδη ξεκίνησε χάρη στην πρόταση του Ντούσαν Ίβκοβιτς προς τον Σέρβο προπονητή. Αυτή η στιγμή άνοιξε τον δρόμο για ένα από τα πιο επιτυχημένα προπονητικά δίδυμα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ομπράντοβιτς, γνωστός για την ισχυρή του προσωπικότητα και τις υψηλές απαιτήσεις του, αναζητούσε συνεργάτες που δεν θα συμφωνούσαν απλώς μαζί του, αλλά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις ιδέες του και να αναλάβουν ευθύνες.

Ο Δημήτρης Ιτούδης κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό του Σέρβου τεχνικού, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες. Η σχέση τους δεν βασίστηκε σε αυστηρούς ρόλους, αλλά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και στην κοινή επιδίωξη της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα. Για τον Έλληνα τεχνικό, ο Σέρβος υπήρξε ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο εξελίχθηκε προπονητικά, ενώ για τον «Ζοτς» ο Ιτούδης ήταν ο συνεργάτης στον οποίο μπορούσε να εμπιστευτεί ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας της ομάδας.

Δεκατρία χρόνια επιτυχιών στον Παναθηναϊκό

Οι δύο προπονητές συνεργάστηκαν για δεκατρία ολόκληρα χρόνια, από το 1999 έως το 2012, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, κατακτώντας πέντε φορές την EuroLeague, έντεκα Πρωταθλήματα Ελλάδας και επτά Κύπελλα Ελλάδας. Πέρα από τους τίτλους, το σημαντικότερο «τρόπαιο» που απέκτησαν ήταν η αδελφική τους σχέση, η οποία επισφραγίστηκε με κουμπαριά, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε νονός της κόρης του Δημήτρη Ιτούδη, δημιουργώντας μια συγγένεια αίματος.

Οι δρόμοι χωρίζουν στο παρκέ

Το καλοκαίρι του 2013, οι επαγγελματικοί δρόμοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Ιτούδη χώρισαν. Ο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και λίγο αργότερα μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε το «βάπτισμα του πυρός» ως πρώτος προπονητής, αναλαμβάνοντας την Μπάνβιτ.

Η πρώτη συνάντηση ως αντίπαλοι

Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε οι δύο άλλοτε συνεργάτες να συναντηθούν για πρώτη φορά ως αντίπαλοι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Σε εκείνες τις αναμετρήσεις, ο Δημήτρης Ιτούδης με την Μπάνβιτ κατάφερε να πάρει δύο νίκες απέναντι στην ομάδα του άλλοτε μέντορά του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τα σκορ των αγώνων ήταν 91-76 και 79-78 υπέρ της Μπάνβιτ. Η Μπάνβιτ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος στην πρώτη θέση, έχοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 28 νικών και μόλις 2 ηττών. Παρόλα αυτά, η Φενέρμπαχτσε ήταν εκείνη που κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν.

Οι μεγάλες και σημαντικές σχέσεις, όπως αυτή μεταξύ Ομπράντοβιτς και Ιτούδη, δεν τελειώνουν ποτέ ουσιαστικά. Ακόμα κι αν οι δύο πλευρές ακολουθούν διαφορετικές πορείες, ο δρόμος τους βρίσκει πάντα τρόπο να τέμνεται, επιτρέποντας στην ιστορία τους να ξαναγράφεται, όπως συμβαίνει και στην τωρινή τους συνάντηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta