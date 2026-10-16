Παναθηναϊκός: Η μάχη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ο στόχος του αήττητου

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και οι «πράσινοι» φιλοδοξούν να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4, ενώ το Gazzetta θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό κάλυψη. Ο στόχος για την ελληνική ομάδα είναι ξεκάθαρος: να φτάσει στο 6/6 και να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της.

Ο στόχος του αήττητου για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως βασικό στόχο τη διατήρηση του αήττητου ρεκόρ του στη φετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία, σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς η ελληνική ομάδα επιθυμεί να εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή. Η προσπάθεια για το 6/6 είναι κεντρικός άξονας στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον επερχόμενο αγώνα.

Σημαντικές απουσίες για τους «πράσινους»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα παραταχθεί στον αγώνα με σημαντικές ελλείψεις, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Εκτός μάχης έχουν τεθεί ο Ναν, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια των «πρασίνων».

Επιπλέον, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μπόνγκα, με την κατάστασή του να αξιολογείται συνεχώς. Αυτές οι απουσίες δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση με το υπάρχον έμψυχο δυναμικό.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ιτούδη, χαρακτηρίζοντάς τον «αδερφό» του. Ο ίδιος στάθηκε επίσης στους τραυματίες της ομάδας, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός λόγω των απουσιών.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο Μουστάφα Φαλ, σε δηλώσεις του, τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας και της αλληλοστήριξης. «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ διαθέτει «εξαιρετικούς παίκτες».

Από την πλευρά του, ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας ότι «θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τον σεβασμό προς τον αντίπαλο και αναδεικνύει το επίπεδο της αναμέτρησης.

Η κατάσταση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών ενόψει της αναμέτρησης. Στα πιτς για την ισραηλινή ομάδα βρίσκονται οι Μπλατ, Ένις και Γκίνατ, οι οποίοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα.

Παρά τις απουσίες, η Χάποελ Τελ Αβίβ θεωρείται μια ομάδα με υψηλές βλέψεις, όπως φάνηκε και από τη δήλωση του προπονητή της. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη.

Το πρόγραμμα της Euroleague

Εκτός από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, το πρόγραμμα της Euroleague περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 20:00, η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί την Εφές, ενώ την ίδια ώρα η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν.

Στις 21:00, ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει την Παρί. Αργότερα, στις 21:30, η Βίρτους θα αναμετρηθεί με την Μπασκόνια, ενώ την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta