Ολυμπιακός: Η εκτός έδρας δοκιμασία με την Μπαρτσελόνα και οι απουσίες

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, μετά την πρόσφατη νίκη της. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη και αναμένεται να είναι μια σημαντική δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους».

Η αναμέτρηση στη Βαρκελώνη

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από το Gazzetta.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις στην κατάταξη της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να έχει ρεκόρ 4-1 και την Μπαρτσελόνα 3-2. Από την πλευρά των Καταλανών, ο Μακουντού δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Η μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια

Πριν από τη δύσκολη δοκιμασία στη Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βαλένθια. Σε αυτόν τον αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν με 28 πόντους διαφορά.

Παρόλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή ανατροπή, φεύγοντας τελικά με το διπλό από την έδρα της Βαλένθια. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει ώθηση ενόψει της συνέχειας της διαβολοβδομάδας.

Σημαντικές απουσίες για τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, θα στερηθεί τις υπηρεσίες ορισμένων παικτών για τον αγώνα στη Βαρκελώνη. Συγκεκριμένα, οι Πλώτας και Μπουρνελές δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας.

Επιπλέον, ο Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από δηλώσεις του παίκτη σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα. Ο Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για όσα είπε.

Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα και Παπανικολάου

Σχετικά με την κατάσταση του Ντόρσεϊ, ο Κώστας Παπανικολάου δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του αρμόδιο να σχολιάσει την κατάσταση. Τόνισε επίσης ότι ο Ντόρσεϊ είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου αυτή τη στιγμή.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως έπαιξε ρόλο ο τρόπος που αγωνίστηκε ο Μοντέρο. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι δεν μιλάει ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού και ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και ο Ολυμπιακός. Τόνισε πως αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι που ακολουθεί και ότι θα ασχοληθεί με τους παίκτες που είναι παρόντες. Ο κ. Μπαρτζώκας πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από τον ίδιο, αλλά από τη διοίκηση της ομάδας.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Εκτός από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, το πρόγραμμα της Euroleague περιλαμβάνει και άλλους αγώνες. Στις 20:00, η Ζάλγκιρις θα αντιμετωπίσει την Εφές, ενώ την ίδια ώρα η Μπεσίκτας θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν.

Στις 21:00, ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί την Παρί. Λίγο αργότερα, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Τέλος, στις 21:30, την ίδια ώρα με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Βίρτους θα αναμετρηθεί με την Μπασκόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta