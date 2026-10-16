Ο Αντόνιο Κορδόν μιλά για τον Ελ Κααμπί και τη σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν, παραχώρησε συνέντευξη στο Flashscore, όπου αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κορδόν μίλησε για την πορεία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, την ιδιαίτερη σχέση των «ερυθρόλευκων» με τους Βάσκους προπονητές, καθώς και τη σημασία της συνοχής εντός της ομάδας. Οι δηλώσεις του φωτίζουν πτυχές της λειτουργίας και της φιλοσοφίας του πειραϊκού συλλόγου.

Η ξεχωριστή πορεία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ο Αντόνιο Κορδόν έκανε ειδική αναφορά στην καριέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, χαρακτηρίζοντάς την ασυνήθιστη διαδρομή. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη πρόσφατα κάταγμα στο πόδι, ωστόσο η προσφορά του στην ομάδα έχει αναγνωριστεί ευρέως. Ο κ. Κορδόν υπογράμμισε πως ο Ελ Κααμπί ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του Conference League, ενώ είχε αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή, ο Ελ Κααμπί αποτελεί ένα «εννιάρι» διαφορετικό από τα σημερινά πρότυπα, έναν επιθετικό της παλιάς σχολής, και χαρακτηρίστηκε ως πραγματική ανακάλυψη για τον Ολυμπιακό. Οι αριθμοί του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα «μιλούν από μόνοι τους», όπως ανέφερε ο Κορδόν. Ο παίκτης ήρθε στον σύλλογο χωρίς τυμπανοκρουσίες, καθώς κανείς δεν τον γνώριζε ευρέως.

Ο κ. Κορδόν εξήγησε ότι η απόκτηση του Ελ Κααμπί ήταν μια «τυχερή» συγκυρία. Τον είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όταν ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα, και διαπίστωσαν ότι ήταν ελεύθερος. Αυτό οδήγησε στην προσπάθεια απόκτησής του, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορούσε να προσφέρει όσα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, ήταν η εξέλιξή του σε εμβληματικό ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα, ο Ελ Κααμπί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιώντας ακόμη πατερίτσες, και ο κόσμος τον αποθέωσε, αναγνωρίζοντας την αξία του ως «πραγματικό επαγγελματία».

Η ιδιαίτερη σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές

Ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Αντόνιο Κορδόν ήταν η σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές. Ο κ. Κορδόν ρωτήθηκε για την παρουσία των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και αν αυτή αποτελεί προϊόν συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής. Ο αθλητικός διευθυντής διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για συνειδητή αναζήτηση Ισπανών προπονητών ή ποδοσφαιριστών, αλλά μάλλον για συμπτώσεις.

Όπως εξήγησε, ο Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε τον δρόμο για αυτή τη σχέση, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Η πορεία του συλλόγου, σύμφωνα με τον Κορδόν, αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από την Ισπανία, και ειδικότερα από τη Χώρα των Βάσκων, προσαρμόζονται πολύ καλά στο περιβάλλον της ομάδας. Αυτό οφείλεται, όπως τόνισε, στην εξαιρετική υποδοχή που συναντούν όλοι στον σύλλογο, γεγονός που τους βοηθά να ενσωματωθούν.

Η πολυετής προσφορά του Ματιέ Βαλμπουενά

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την παρουσία ξένων ποδοσφαιριστών στον Ολυμπιακό, ο Αντόνιο Κορδόν έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής χαρακτηρίστηκε ως «εξαιρετικός για πολλά χρόνια», υπογραμμίζοντας τη σημαντική και πολυετή προσφορά του στην ομάδα. Η αναφορά στον Βαλμπουενά έγινε ως παράδειγμα επιτυχημένης παρουσίας Γάλλων παικτών στον σύλλογο.

Επιπλέον, ο κ. Κορδόν σημείωσε ότι δεν ήταν μόνο ο Βαλμπουενά που ξεχώρισε. Υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η ακαδημία του Ολυμπιακού φιλοξενούσε πάρα πολλούς Γάλλους ποδοσφαιριστές, γεγονός που δείχνει μια ευρύτερη σύνδεση του συλλόγου με τη Γαλλία σε επίπεδο ταλέντων και στελεχών.

Η σημασία της συνοχής στην ομάδα

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Αντόνιο Κορδόν αναφέρθηκε και στη σημασία της συνοχής μέσα σε μια ομάδα. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του αθλητικού διευθυντή για τη δημιουργία ενός δεμένου συνόλου, όπου η συνεργασία και η αρμονία μεταξύ των παικτών και του τεχνικού επιτελείου θεωρούνται καθοριστικές για την επιτυχία.

Η συνοχή, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του κ. Κορδόν, αποτελεί βασικό στοιχείο για την προσαρμογή νέων προσώπων, όπως οι Ισπανοί προπονητές, και την ανάδειξη παικτών σαν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Η ατμόσφαιρα και η υποδοχή που βρίσκουν οι άνθρωποι στον Ολυμπιακό συμβάλλουν στην ταχεία ενσωμάτωσή τους και στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εντός του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko