Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο τέλος, αν είμαστε καλά δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς»

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα από τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Europa League, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο σκόρερ της κρητικής ομάδας, Ταξιάρχης Φούντας, μίλησε στη Magenta TV, εστιάζοντας στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του ΟΦΗ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι δηλώσεις του Έλληνα επιθετικού ανέδειξαν τα σημεία που, κατά την άποψή του, οδήγησαν στην ανατροπή του αποτελέσματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Γαλλία, ο ΟΦΗ κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με τέρμα του Ταξιάρχη Φούντα. Ωστόσο, η ομάδα των Κυπελλούχων δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να φύγει με κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Ρεν. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, επικρατώντας τελικά με σκορ 2-1.

Το νικητήριο γκολ για τη Ρεν σημειώθηκε στο 90ό λεπτό από τον Μπουντλάλ, ολοκληρώνοντας την ολική ανατροπή. Η πίεση που άσκησε η γαλλική ομάδα στα τελευταία λεπτά ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και έντονη, στριμώχνοντας τον ΟΦΗ με τρόπο που, σύμφωνα με τις πηγές, δεν είχε ξανασυμβεί τη φετινή χρονιά. Αυτή η ασφυκτική πίεση οδήγησε τους Κρητικούς να λυγίσουν στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του σκόρερ Ταξιάρχη Φούντα

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε σκοράρει για τον ΟΦΗ, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής περιέγραψε το κλίμα στην ομάδα ως δύσκολο, αναφέροντας ότι «δεν έχεις λόγια να πεις» μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι.

Ο Φούντας εστίασε την ανάλυσή του στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά της αναμέτρησης. Όπως δήλωσε, «ουσιαστικά τα τελευταία 15 λεπτά μας πίεσε η Ρεν». Παρά την πίεση, ο ίδιος σημείωσε πως η γαλλική ομάδα «δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, κρατούσε μπάλα, αλλά δεν απειλούσε» αρχικά, υποδηλώνοντας ότι η απειλή προέκυψε αργότερα.

Η έλλειψη συγκέντρωσης και η πίεση των Γάλλων

Ο σκόρερ του ΟΦΗ τόνισε πως η έλλειψη συγκέντρωσης ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. «Οπότε δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και τα τελευταία λεπτά ξέραμε ότι θα μας πιέσουν», ανέφερε ο Ταξιάρχης Φούντας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η Ρεν ισοφάρισε το σκορ.

«Όταν ισοφάρισαν μας πίεσαν ακόμα παραπάνω», πρόσθεσε ο Φούντας, περιγράφοντας την αυξανόμενη ένταση. Ο ίδιος πιστεύει ότι το σημείο-κλειδί του παιχνιδιού ήταν εκείνη η στιγμή: «Οπότε εκεί πιστεύω ήταν το παιχνίδι που έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι». Παρά το γεγονός ότι η ομάδα περίμενε την πίεση, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε.

Το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο παιχνίδι

Παρά την απογοήτευση της ήττας και την απώλεια του βαθμού, ο Ταξιάρχης Φούντας υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να προχωρήσει. «Συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Περιμέναμε να μας πιέσουν, δεν πήραμε τον βαθμό, συνεχίζουμε», δήλωσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα για άμεση ανάκαμψη.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ έστειλε μήνυμα για την επόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας τη σημασία της βελτίωσης. «Είτε κερδίζεις είτε χάνεις πρέπει να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι και να είσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν στο προηγούμενο», είπε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: «Οπότε κοιτάμε την Κυριακή να κερδίσουμε, γιατί όπως έχουμε δείξει από πέρυσι και φέτος, αν είμαστε καλά εμείς, δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς. Από εμάς εξαρτάται».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko